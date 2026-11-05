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Σειρά επαφών θα έχει από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στην Πάφο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί εκπαιδευτήρια της πόλης και επαρχίας, θα συμμετάσχει σε podcast με μαθητές, θα επισκεφθεί βιομηχανικές περιοχές, ενώ θα εγκαινιάσει και ανακαινισμένο πυρήνα κοινότητας.

Η περιοδεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Πάφο θα αρχίσει στις 9.30 το πρωί με επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις του σχολείου International School of Paphos.

Στις 11.00πμ, θα επισκεφθεί το Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και θα συμμετάσχει σε μαθητικό podcast με μαθητές – εκπρόσωπους από όλα τα σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Επαρχίας Πάφου.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί ακολούθως, στις 2.45μμ, τη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας και το εργοστάσιο Carpentry Factory στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης.

Το πρόγραμμα των επαφών στην Πάφο του Προέδρου, θα ολοκληρωθεί στην κοινότητα Κοίλη. O Νίκος Χριστοδουλίδης θα απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή εγκαινίων του έργου «Εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Κοίλης», στις 4.00μμ, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της κοινότητας.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κοίλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να συναντηθεί και με εκπροσώπους των αμπελουργών της Πάφου οι οποίοι θέλησαν να τον συναντήσουν για το σοβαρό ζήτημα των αποζημιώσεων από τον περονόσπορο που έπληξε φέτος την αμπελοκαλλιέργεια.