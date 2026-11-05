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Ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του και της Κομισιόν θέτει εκ νέου ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, στα κράτη μέλη, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά κράτη να έχουν την ευελιξία να μειώσουν περαιτέρω τους φόρους, ακόμη και κάτω από τα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα.

Η Δημοκρατία αναμένει την απάντηση των Βρυξελλών στο αίτημα που υπέβαλε για μηδενισμό του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο οποίος έχει πλέον μειωθεί στα 2,1 σεντ το λίτρο, από 7,5 σεντ το λίτρο που ήταν προηγουμένως. Το ποσό των 2,1 σεντ το λίτρο αποτελεί το ελάχιστο όριο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε αναμονή η Δημοκρατία

Χθες, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές Αρχές, επισημαίνοντας πως από τις μέχρι στιγμής διαβουλεύσεις διαβλέπει ότι υπάρχει θετική προσέγγιση από την Κομισιόν. Πέραν του πετρελαίου θέρμανσης, η Κύπρος αναμένει απάντηση και για την περαιτέρω μείωση των φόρων στα καύσιμα κίνησης, καθώς και στον ηλεκτρισμό. Πάντως, τα μηνύματα που έρχονται από την Κομισιόν είναι αποθαρρυντικά, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα περιθώρια για τη χώρα μας είναι περιορισμένα.

ΥΠΟΙΚ: Δεν αποδεχόμαστε ισοπεδωτικούς περιορισμούς

Κατά τις κρίσιμες συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών σωμάτων, ο κ. Κεραυνός αναμένεται να προτάξει τους καλούς οικονομικούς δείκτες που καταγράφει η κυπριακή οικονομία, παραθέτοντας στοιχεία για το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα €1,6 δισ., αλλά και για τον ρυθμό ανάπτυξης 3%. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, η Δημοκρατία θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις. «Εμείς θα επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να τεκμηριώνουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας μέχρι να πάρουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί, ειδικά για μια οικονομία η οποία δημιουργεί πλεονάσματα, για μια οικονομία που έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης 3%, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να υπάρχουν αυτοί οι ισοπεδωτικοί περιορισμοί», πρόσθεσε.

Συνεχίζεται ο μειωμένος φόρος στα καύσιμα

Και όλα αυτά την ώρα που η Κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει μέχρι τον Μάρτιο του 2027 τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (8.3 σεντ το λίτρο), καθώς το μέτρο εκπνέει στο τέλος του μήνα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται, στην επόμενη συνεδρίασή του, να εγκρίνει σχετικό νομοσχέδιο. Επιπλέον, θα συνεχιστεί και το 2027 η κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ικανοποίηση για τη μη αύξηση των επιτοκίων

Πάντως, παρά την αύξηση του πληθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να επιστρατεύσει για την ώρα τουλάχιστον την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων για να ανακόψει την πορεία του. Ο κ. Κεραυνός χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, επιδοκιμάζοντας την τοποθέτηση της Προέδρου, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι δεν θα αυξηθούν περαιτέρω τα επιτόκια. Η εν λόγω απόφαση δίνει κάποια προσωρινή ανάσα στους δανειολήπτες, οι οποίοι επηρεάζονται από τη λαίλαπα της ακρίβειας.

Πλεόνασμα: Ανθεκτική η οικονομία

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για το δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε στο €1,6 δισ., εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς, όπως είπε, «η οικονομία μας συνεχίζει να δείχνει αυτή την ανθεκτικότητα η οποία οφείλεται στη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση, μια προληπτική και υπεύθυνη οικονομική πολιτική». Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, από την αυξημένη κατανάλωση πιθανόν να προκύψουν αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ, τονίζοντας πως «για να υπάρχει αυτή η κατανάλωση όμως, σημαίνει ότι υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο μέσα από την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, αξιοποιώντας τα πλεονάσματα, εφαρμόζουμε καθημερινά και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ιδίως των ευάλωτων νοικοκυριών και των ευάλωτων συμπολιτών μας». Καταλήγοντας, επισήμανε πως η πολιτική της Κυβέρνησης διασφαλίζει τη μελλοντική πορεία της οικονομίας.