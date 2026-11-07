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Οι εποχές που ο χουλιγκανισμός αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του αγγλικού ποδοσφαίρου μπορεί να μοιάζουν μακρινές, ωστόσο μία νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα διαμορφώνεται στις χαμηλότερες κατηγορίες της χώρας. Αυτή τη φορά, μάλιστα, οι πρωταγωνιστές δεν είναι ενήλικοι οργανωμένοι οπαδοί, αλλά παιδιά που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν συμπληρώσει ούτε τα 13 τους χρόνια!

Ένα εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, φωτίζει το φαινόμενο των «schooligans», όπως αποκαλούνται νεαρές ομάδες οπαδών που έχουν αρχίσει να απασχολούν έντονα συλλόγους και αστυνομικές αρχές στην Αγγλία.

Χαρακτηριστικό είναι όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Τσέστερ σε αναμέτρηση για την έκτη κατηγορία της Αγγλίας, όπου νεαροί οπαδοί της Χέντνεσφορντ Τάουν ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Κατά την άφιξή τους στην πόλη, μία ομάδα περίπου έξι νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα επιχείρησε να επιτεθεί στο ταξί που μετέφερε οπαδούς των φιλοξενούμενων. Μάλιστα, ένας από τους εμπλεκόμενους, ηλικίας που εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούσε τα 16 χρόνια, εμφανίστηκε να κρατά μαχαίρι!

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας. Η Χέντνεσφορντ αποτελεί μία από τις ομάδες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η διοίκησή της έχει αναγκαστεί να λάβει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στην είσοδο ανηλίκων χωρίς συνοδό, ενώ έχει προχωρήσει και σε αποκλεισμούς νεαρών φιλάθλων.

Δεν πρόκειται, πάντως, για μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει σύλλογοι όπως η Όλντερσοτ και η Ρέντιτς Γιουνάιτεντ, με καταγγελίες για συμπλοκές, ρίψεις αντικειμένων και επιθέσεις εναντίον αντιπάλων οπαδών.

TikTok και Snapchat: Το νέο «ραντεβού» των χούλιγκαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι νεαροί οπαδοί οργανώνονται και προβάλλουν τη δράση τους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ομάδες χούλιγκαν, που συνήθιζαν να κανονίζουν εκ των προτέρων τις μεταξύ τους συγκρούσεις, οι σημερινές παρέες αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν, να εντοπίζουν αντίπαλους οπαδούς και να δημοσιοποιούν τις ενέργειές τους.

Το TikTok έχει μετατραπεί σε χώρο προβολής βίντεο από επεισόδια, ενώ μέσω των λειτουργιών τοποθεσίας του Snapchat διευκολύνεται ο εντοπισμός άλλων ομάδων οπαδών. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους ανθρώπους του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι ότι η αναζήτηση δημοσιότητας στο διαδίκτυο φαίνεται να αποτελεί σημαντικό κίνητρο για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στις τοποθετήσεις της ειδικής υπηρεσίας αστυνόμευσης ποδοσφαιρικών αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ο αναπληρωτής διευθυντής της, Μάικ Άνκερς, έχει επιβεβαιώσει ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς και πραγματικής βίας με εμπλεκόμενα παιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ή 13 ετών.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με αστυνομικά μέτρα, καθώς απαιτείται συνεργασία των συλλόγων, των σχολείων, των οικογενειών και των αρμόδιων φορέων. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ορισμένοι ανήλικοι ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, αναζητώντας αντιπαραθέσεις με οπαδούς άλλων ομάδων.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται πλέον μπροστά σε μία διαφορετική πρόκληση. Όχι μόνο να περιορίσει τη βία στις εξέδρες, αλλά και να αποτρέψει μία νέα γενιά φιλάθλων από το να ταυτίσει την υποστήριξη της ομάδας της με τη βία, τον εκφοβισμό και την αναζήτηση διαδικτυακής προβολής.

🚨 A 14-year-old Coventry City supporter has handed himself in to police after footage appeared to show him using a photograph of Bradley Lowery to mock Sunderland fans during Saturday's Premier League clash.



Bradley passed away from cancer in 2017 aged just six.



West Midlands… pic.twitter.com/BJL3b2savh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2026

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