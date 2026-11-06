Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα συνέχεια στη δικαστική διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι (Prince Harry) με τη Daily Mail, καθώς ο ίδιος υπέβαλε αίτημα για άδεια άσκησης έφεσης κατά της απόφασης δικαστηρίου του Λονδίνου που απέρριψε την αγωγή του εναντίον της βρετανικής εφημερίδας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τη δικαστική αντιπαράθεση με τον βρετανικό Τύπο.

Μαζί με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, την αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail, είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

BREAKING: Prince Harry and other household names to appeal judge's decision dismissing their privacy lawsuit against Daily Mail publisher



Read more here https://t.co/xaAZXVO5jC pic.twitter.com/qxR1KWmKRJ November 6, 2026

Τον Ιούλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, απορρίπτοντας την αγωγή.

protothema.gr