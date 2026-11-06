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Νέα συνέχεια στη δικαστική διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι (Prince Harry) με τη Daily Mail, καθώς ο ίδιος υπέβαλε αίτημα για άδεια άσκησης έφεσης κατά της απόφασης δικαστηρίου του Λονδίνου που απέρριψε την αγωγή του εναντίον της βρετανικής εφημερίδας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τη δικαστική αντιπαράθεση με τον βρετανικό Τύπο.
Μαζί με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, την αγωγή κατά της Associated Newspapers Limited, εκδότριας της εφημερίδας Daily Mail, είχαν καταθέσει ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.
Τον Ιούλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ενάγοντες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής προσωπικών πληροφοριών από την εταιρεία, απορρίπτοντας την αγωγή.