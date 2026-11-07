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Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του επικεφλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του, Φίλιππου, σε ηλικία 86 ετών.

«Ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός ΠΑΤΕΡΑΣ», έγραψε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Μιχαηλίδης σε ανάρτηση του.

«Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο να μεγαλώσει με αγάπη έχοντας γονείς δύο υπέροχους ανθρώπους.

Παπά μου ήσουν αυτός που έμαθες τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να λένε «σε αγαπώ», ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός ΠΑΤΕΡΑΣ.

Ήμουν πάντα περήφανος όταν μου μιλούσαν για την εντιμότητα σου, την αφοσίωση στο δημόσιο καθήκον, τους δικαστικούς αγώνες σου για αξιοκρατία στο δημόσιο.

Σε μία εβδομάδα θα έκλεινες τα 86. Βιαζόσουν όμως να φύγεις. Ένιωθες να έρχεται το τέλος και ζητούσες τη λύτρωση από το κρεβάτι του πόνου. Λυτρώθηκες.

Η μάμα, που σε αγαπούσε τόσο βαθιά, σε περιμένει. Τουλάχιστον θα έχει πλέον εσένα.

Θα σε αγαπώ πάντα. Θα σας αγαπώ και τους δύο πάντα.

Καλό ταξίδι! Καλό παράδεισο.»

Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο να μεγαλώσει με αγάπη έχοντας γονείς δύο υπέροχους ανθρώπους.



Παπά μου ήσουν αυτός που έμαθες τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να λένε «σε αγαπώ», ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός… pic.twitter.com/AWSLQuHmtq — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) November 7, 2026

Την είδηση έκανε γνωστή η βουλεύτρια του Κινήματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία εξέφρασε στον συνάδελφο της στη Βουλή τα συλλυπητήρια της.

«Είναι δύσκολο να χάνεις γονιοί. Θα είναι πάντα στην καρδιά σας και θα έχετε θησαυρό τις αναμνήσεις με τον κ. Φίλιππο», έγραψε η κ. Χαραλαμπίδου, συμπληρώνοντας πως είναι δίπλα του αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η ανάρτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου