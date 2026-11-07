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Πού να στείλουμε τον λογαριασμό για τα φιδάκια, τους ψεκασμούς, τα σπρέι και τις σιτρονέλες; Στον Δήμαρχο Λευκωσίας ή σε κάποια άλλη υπηρεσία του φοβερού αυτού κράτους; Έγινε κάτι άλλο πέρα από τους 2-3 ψεκασμούς που διαφήμισε ο Δήμος πριν 1-2 μήνες; Θα μας εξηγήσει κανείς τι διάολο συμβαίνει με τα κουνούπια Νοέμβρη μήνα ή να μεταναστεύσουμε;

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση και οι… ξαφνικές βροχές του Οκτώβρη δεν είναι απάντηση της προκοπής. Αισθανόμαστε ότι ζούμε σε κάποια χώρα του τρίτου κόσμου, με ανύπαρκτους θεσμούς και ανθυγιεινές καταστάσεις, με ψευδαισθήσεις υψηλού βιοτικού επιπέδου.

Στα μπαλκόνια δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος, από τα καφενεία φεύγει άρον άρον, ακόμα και τα σαλόνια των σπιτιών είναι γεμάτα κουνούπια, μέρα νύχτα. Αν δεν υπάρχει λύση, να βγει κάποιος να μας το πει. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός Υγείας, ο Πρόεδρος, κάποιος. Να τα κλείσουμε όλα και να τους αφήσουμε μόνους τους να τους φάνε ζωντανούς. Αλλά να μας το πουν και να μην αυτοπροβάλλονται ως ικανοί και άνθρωποι για όλες τις δουλειές.

ΑΛ.ΜΙΧ.