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Δύο νέα πειραματικά εμβόλια ετοιμάζονται να δοκιμαστούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιδημία Έμπολα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι οι επιστημονικές του επιτροπές εισηγήθηκαν την ένταξή τους σε κλινική δοκιμή που έχει ήδη αρχίσει.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η επιδημία προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Ποια είναι τα δύο εμβόλια

Το πρώτο υποψήφιο εμβόλιο, ChAdOx1 BDBV, αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με το Serum Institute of India.

Το δεύτερο, mRNA-1469, αναπτύσσεται από τη Moderna και χρησιμοποιεί την τεχνολογία αγγελιαφόρου RNA (mRNA).

Οι ειδικοί του ΠΟΥ αξιολόγησαν τα διαθέσιμα προκλινικά και πρώιμα κλινικά δεδομένα και εισηγήθηκαν ομόφωνα την ένταξη και των δύο στη δοκιμή. Η χορήγησή τους θα αρχίσει αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Προς το παρόν, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα δύο εμβόλια προστατεύουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους από τον συγκεκριμένο ιό. Αυτό ακριβώς θα διερευνήσει η κλινική δοκιμή.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές

Η μελέτη ονομάζεται Tumaini, που σημαίνει «ελπίδα» στα σουαχίλι, και πραγματοποιείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι επιστήμονες εφαρμόζουν τη μέθοδο του εμβολιασμού σε δακτυλίους. Δηλαδή, στη μελέτη εντάσσονται άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και άλλοι άνθρωποι που συνδέονται με αυτές τις επαφές.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αξιολογηθεί η προστασία που ενδέχεται να προσφέρουν τα εμβόλια σε ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

Στη δοκιμή αξιολογείται ήδη και το εμβόλιο Ervebo, το οποίο είναι εγκεκριμένο για διαφορετικό είδος ιού Έμπολα. Η αποτελεσματικότητά του έναντι του Bundibugyo παραμένει άγνωστη.

Δοκιμάζονται και νέες θεραπείες

Παράλληλα με τα εμβόλια, βρίσκεται σε εξέλιξη και η κλινική μελέτη PARTNERS, η οποία εξετάζει κατά πόσον το μονοκλωνικό αντίσωμα MBP134, το αντιιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη ή ο συνδυασμός τους μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών.

Στη μελέτη αναμένεται να προστεθεί και ένα ακόμη μονοκλωνικό αντίσωμα, το maftivimab.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις θεραπευτικές δοκιμές αναμένονται τους επόμενους μήνες, ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης των εμβολίων τοποθετούνται στις αρχές του 2027.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων εμβολίων αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά δεν υποκαθιστά τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη για τον περιορισμό της επιδημίας, όπως η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση των κρουσμάτων, η ιχνηλάτηση επαφών και η κατάλληλη φροντίδα των ασθενών.