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«Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση θεραπεία είναι τα κλειδιά ώστε ο καρκίνος του προστάτη να είναι ιάσιμος, κι εγώ αποτελώ ένα ζωντανό παράδειγμα». Αυτό το μήνυμα αφύπνισης στέλνει στους άνδρες ο 68χρονος Αγάπιος Χηράτος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που βίωσε τον καρκίνο, έδωσε μια μεθοδική μάχη και βγήκε νικητής.

Ο κ. Χηράτος μιλά στον «Φιλελεύθερο» με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον ανδρικό καρκίνο, ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία, τονίζοντας παράλληλα πως η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο.

Από την άγνοια στη διάγνωση

Όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2019, όταν παρακολούθησε τυχαία μια τηλεοπτική καμπάνια του Europa Uomo για τον καρκίνο του προστάτη, η οποία επισήμαινε την ανάγκη προληπτικού ελέγχου σε άνδρες ηλικίας άνω των 45-50 ετών.

«Προσωπικά δεν το έλαβα σοβαρά υπόψη, γιατί δεν είχα ούτε συμπτώματα ούτε την παραμικρή ιδέα ότι θα μπορούσα να είχα καρκίνο του προστάτη», εξομολογείται ο κ. Χηράτος.

Ωστόσο, η επιμονή της συζύγου του που τον παρακαλούσε να κάνει προληπτικές εξετάσεις, η οποία επιστράτευσε τελικά και την κόρη τους, ήταν ο καταλύτης που τον οδήγησε στο ραντεβού με τον ουρολόγο.

Κατά την εξέταση, η δακτυλική ψηλάφηση έδειξε έναν προστάτη «νεανικό» σε μέγεθος και μαλακότητα. «Παρά το γεγονός ότι η δαχτυλική εξέταση ήταν καλή, εντούτοις ο έμπειρος ουρολόγος μου με παρότρυνε να κάνω και μία αιματολογική ανάλυση, την γνωστή PSA. Η εξέταση έδειξε να έχω υψηλό δείκτη PSA, γύρω στο 6,5 – 7. Ακολούθησε βιοψία την Άνοιξη του 2020, η οποία επιβεβαίωσε τους φόβους. Έγινε η λήψη δειγμάτων, κάπου στα 5-6 δείγματα από οζίδια, τα οποία βγήκαν όλα καρκινικά. Έτσι διαγνώστηκα στην ηλικία των 61 ετών. Ο γιατρός μου με καθησύχασε από την πρώτη στιγμή λέγοντάς μου πως η νόσος ήταν στα αρχικά στάδια και πως είναι αντιμετωπίσιμη και ιάσιμη», εξιστορεί ο ίδιος.

Η σωτήρια θεραπεία στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

Θέλοντας να κατανοήσει πλήρως τις επιλογές του, ο κ. Χηράτος επισκέφθηκε συνολικά τέσσερις ειδικούς γιατρούς, μεταξύ των οποίων ογκολόγους και χειρουργούς. Έχοντας, ωστόσο, επιλέξει σκόπιμα να αφήσει τελευταίο το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, απέστειλε και εκεί τα ευρήματά του.

«Μετά από δύο-τρεις μέρες, με πήραν τηλέφωνο ότι ήταν θετικοί, δηλαδή ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την περίπτωσή μου. Και κλείσαμε ραντεβού. Συζητήσαμε με έναν συγκεκριμένο γιατρό ογκολόγο την περίπτωσή μου και μου είπε πως όντως είναι αντιμετωπίσιμη. Μου είπε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και με συμβούλευσε να μη βιαστώ να αποφασίσω και πως όταν καταλήξω θα είναι δίπλα μου. Όπως και έγινε. Εγώ όταν τα συνόψισα όλα στο μυαλό μου και τα μελέτησα με την οικογένειά μου, κατέληξα ότι δεν υπήρχε λόγος να το καθυστερώ και πως ήταν κάτι που ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει. Είχα πειστεί από τη συνάντηση που είχαμε, ότι το Ογκολογικό πραγματικά ήταν Ίδρυμα εμπιστοσύνης και ότι εκεί θα τύχω καλής αντιμετώπισης. Έτσι, τον Νοέμβριο του 2020 προχώρησα στη θεραπεία που μου είχαν προτείνει», θυμάται.

Επρόκειτο για τη λεγόμενη «βραχυθεραπεία», η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες, με διαφορά 15 ημερών μεταξύ τους. Όπως εξηγεί ο κ. Χηράτος, «ουσιαστικά είναι μία διαδικασία κατά την οποία αφού πρώτα χαρτογραφήσουν τα οζίδια, ώστε να γνωρίζουν πού βρίσκονται, τα σημαδεύουν και σε επέμβαση που γίνεται με πλήρη νάρκωση, ακολουθούν την χαρτογράφηση που έχουν κάνει, προχωρούν και με ένα λεπτό σωληνάριο που περιέχει μια βελόνα, τοποθετούν ένα υγρό το οποίο ουσιαστικά καίει τα καρκινικά οζίδια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία, καθώς, ερωτηθείς σχετικά, αναφέρει ότι ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη συνεδρία αντιλήφθηκε ότι είχε γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο σώμα του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τις συνεδρίες βραχυθεραπείας έδειξαν ότι η θεραπεία ήταν επιτυχής. Μάλιστα, όπως λέει, το πολύ θετικό είναι ότι μετά την επέμβαση ακολουθείται ένα δεκαετές πρωτόκολλο με εξετάσεις.

«Στη δική μου περίπτωση λοιπόν, ενώ πριν από τη βραχυθεραπεία το PSA μου ήταν στο 6,5-7, τον πρώτο χρόνο είχε μειωθεί κάπου δύο μονάδες, τον δεύτερο χρόνο μειώθηκε περισσότερο και τότε ήταν που ρώτησα τον γιατρό μου, μέχρι πού θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα υποχωρήσει ο δείκτης και εκείνος μου απάντησε πως εάν κατέβει και παραμείνει γύρω στο 2-2,5 θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Σήμερα, λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι συνεχίστηκε η προοδευτική πτώση του δείκτη, σε βαθμό που, στην τελευταία εξέταση που έκανα πριν από 4-5 μήνες, η τιμή του είχε υποχωρήσει στο 0,11», δηλώνει ο κ. Χηράτος.

Ο ίδιος λέει ανακουφισμένος πως «πήγε εξαιρετικά καλά. Διότι έχω τον προστάτη μου, δεν τον αφαίρεσα. Έκανα τη θεραπεία μου. Η ποιότητα ζωής μου δεν έχει αλλάξει καθόλου σε σχέση με πριν. Και όλα αυτά ακριβώς οφείλονται καταρχήν στην πίεση που είχα να προχωρήσω σε εξέταση και κατά δεύτερον στο ότι ήρθαν πολύ έγκαιρα η διάγνωση και η θεραπεία».

«Αν με κυρίευε ο πανικός, θα αφαιρούσα τον προστάτη μου χωρίς λόγο»

Αξίζει να σημειωθεί πως, μετά την αρχική διάγνωση και προτού καταλήξει στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο για θεραπεία, ήρθε αντιμέτωπος με εκ διαμέτρου αντίθετες ιατρικές προσεγγίσεις. Ένας από τους χειρουργούς τον πίεζε να προχωρήσει άμεσα σε αφαίρεση του προστάτη, προειδοποιώντας τον ότι ο χρόνος περνούσε και ότι ο ίδιος καθυστερούσε να λάβει απόφαση.

«Καμιά φορά από γιατρό σε γιατρό, η άποψη, η θέση και η καθοδήγηση μπορεί να είναι διαφορετική με βάση τα τυχόν οικονομικά συμφέροντα που παίζονται κάθε φορά. Επομένως, εάν με είχε κυριεύσει ο πανικός από τα λεγόμενα του χειρουργού, θα είχα αφαιρέσει τον προστάτη μου χωρίς να υπάρχει λόγος, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων», αναφέρει ο ίδιος.

Για τον λόγο αυτό, συμβουλεύει τους ασθενείς να μην ενεργούν βιαστικά και να αναζητούν πάντα γνώμες από πλειάδα ειδικών.

Μήνυμα προς όλους τους άνδρες

Ο κ. Χηράτος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την ιδιαιτερότητα της περιοχής του προστάτη, λέγοντας πως «λόγω των πολλών αγγείων και νεύρων στην λεκάνη είναι εύκολο ένα καρκινικό κύτταρο να ξεφύγει». Γι’ αυτό, όπως υποστηρίζει, όταν εμφανιστούν συμπτώματα, η αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.

«Με τα χίλια μπορώ να δηλώσω, να υποστηρίξω και να παροτρύνω τους ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν είτε δεν έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, να προσφεύγουν σε προληπτικές εξετάσεις για να γνωρίζουν. Γιατί κανένας μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν έχει ή όχι τη νόσο. Με την πολύ έγκαιρη διάγνωση στην δική μου περίπτωση απέφυγα τις όποιες επιπτώσεις. Δεν υπάρχει άλλου είδους συνταγή. Ούτε άλλη θεώρηση των πραγμάτων αυτών. Είναι καλό προληπτικά μετά από την ηλικία των 45-50 ετών, όπως το καθορίζουν οι ειδικοί, να προχωρούν όλοι οι άντρες σε εξετάσεις», τονίζει.

«Η πρόληψη είναι το πρώτο και κυριότερο όπλο μας. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ιάσιμος, φτάνει να συνδυάσουμε την έγκαιρη διάγνωση με την άμεση θεραπεία. Εγώ αποτελώ το ζωντανό παράδειγμα», καταλήγει.