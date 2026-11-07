Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με το μήνυμα ότι η Αριστερά οφείλει να αποδείξει στην πράξη πως υπάρχει εναλλακτική στο σημερινό σύστημα χαιρέτισε το Σάββατο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, το διεθνές Συμπόσιο που οργανώνει το κόμμα στη Λευκωσία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΚ, που μετεξελίχθηκε σε ΑΚΕΛ το 1941. Καλωσορίζοντας τις αντιπροσωπείες κομμάτων και δυνάμεων της Αριστεράς από το εξωτερικό, ο κ. Στεφάνου και υπογράμμισε ότι η παρουσία τους εκφράζει τον διεθνισμό και την αλληλεγγύη που χαρακτηρίζουν τη δράση της Αριστεράς.

«Εμείς στο ΑΚΕΛ πιστεύουμε πολύ στην ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς μέσα από τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει κόμματα και οργανώσεις της αλλά και τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν – έστω και σε διάφορα θέματα», επεσήμανε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «αυτή η ενότητα πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή πολιτική ατζέντα με πυξίδα τις θεμελιώδεις αξίες και θέσεις της».

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του ήταν η αντίκρουση της λογικής ΤΙΝΑ («There Is No Alternative»/Δεν υπάρχει εναλλακτική). Όπως ανέφερε, ισχυρά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα προσπαθούν μέσω της οικονομίας, των media και της τεχνολογίας να παρουσιάσουν ως αυτονόητο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Σημείωσε ότι αναβιώνει η θεωρία περί «τέλους της ιστορίας», παρότι ο ίδιος ο εμπνευστής της, ο Φράνσις Φουκουγιάμα, αναθεώρησε βασικές πτυχές της.

«Η Αριστερά οφείλει να βγει μπροστά και να αποδείξει ότι ‘There is alternative’», υπογράμμισε ο κ. Στεφάνου, περιγράφοντας μια εναλλακτική που περιλαμβάνει πολιτικές υπέρ της ειρήνης και της δικαιότερης κατανομής του πλούτου, διοχέτευση πόρων σε κοινωνικές πολιτικές και δημόσιες υποδομές, και όχι σε εξοπλισμούς και πολέμους, ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, υπεράσπιση ατομικών και συλλογικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και των ρατσιστικών, μισαλλόδοξων και πολεμοκάπηλων πολιτικών της.

Αυτό, όπως είπε, μπορεί να γίνει με δύο αλληλένδετους πυλώνες, αφενός ένα πολιτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και, αφετέρου, το όραμα της Αριστεράς για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον, μίλησε για όξυνση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών, πολλαπλασιασμό των πολεμικών συγκρούσεων και επικράτηση της λογικής της ισχύος σε βάρος του διεθνούς δικαίου. Απέδωσε τις ανισότητες, την ανασφάλεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο διαχείρισης του καπιταλισμού, που όπως είπε κυριάρχησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες: ο πλούτος συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια, τα εργασιακά δικαιώματα πιέζονται και το κοινωνικό κράτος αποδυναμώνεται.

Εκτίμησε ότι η νεοφιλελεύθερη υπόσχεση για ευημερία μέσω της κυριαρχίας των αγορών έχει διαψευστεί και ότι η συζήτηση για την υπέρβαση του καπιταλισμού δεν είναι θεωρητική αναζήτηση, αλλά «επίκαιρη πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα». Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η άνοδος της ακροδεξιάς και των νεοφασιστικών δυνάμεων είναι από τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις της εποχής, καθώς αξιοποιεί την ανασφάλεια και την οργή, στρέφοντας τη δυσαρέσκεια μακριά από τις πραγματικές αιτίες.

Ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι η Αριστερά κρίνεται από τις πράξεις της και όχι μόνο από τις θεωρητικές της επεξεργασίες. Η αποστολή της, είπε, δεν είναι εύκολη, γιατί δεν αρκεί να υπερασπίζεται τις ιδέες της, αλλά πρέπει να πείσει ότι αποτελούν ρεαλιστική απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. Συμπύκνωσε τη θέση αυτή στη φράση: «η Αριστερά οφείλει στο σήμερα να κτίζει το μέλλον που οραματίζεται».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η διεθνής συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς το μεγάλο κεφάλαιο έχει οχυρώσει την κυριαρχία του σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΠΟΕ, ενώ στην Ευρώπη αυτή θεσμοθετείται μέσω των πολιτικών της ΕΕ.

Κλείνοντας, είπε ότι το ζητούμενο είναι μια Αριστερά «μαχητική και σύγχρονη, με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, ιδεολογική αυτοπεποίθηση και πολιτική αξιοπιστία», που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, θα συνεργάζεται για όσα την ενώνουν και θα συζητά με ειλικρίνεια και σεβασμό όπου υπάρχουν διαφωνίες. Κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα ενισχύσουν τους κοινούς αγώνες.

ΚΥΠΕ