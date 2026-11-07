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Την ανάγκη να τερματιστεί η «αποικιοκρατική κληρονομιά» των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Observer, που δημοσιεύεται το Σάββατο στο συνδρομητικό ιστότοπο της εφημερίδας. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμώντας ότι και τα 27 κράτη μέλη θα καλωσόριζαν μια τέτοια εξέλιξη.

Στη συνέντευξή του από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί το καθεστώς των βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια. «Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την αποικιοκρατική κληρονομιά», τονίζει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η θέση αυτή δεν αποτελεί έκφραση αντιβρετανικών αισθημάτων. «Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δεν είναι η ίδια με εκείνη που είχαμε το 1960», επισημαίνει.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει πως η βρετανική Κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συζήτησης για το καθεστώς των βάσεων. Σημειώνει πως «έχουμε διάφορες επιλογές, αλλά από σεβασμό προς τη βρετανική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε δημόσια».

Αναφερόμενος στις σχέσεις Λονδίνου και Βρυξελλών, ο κ. Χριστοδουλίδης, δέκα χρόνια μετά το Brexit, εμφανίζεται ένθερμος υποστηρικτής της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θα ήθελα να δω το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται πλήρως ακόμη και την επόμενη εβδομάδα», δηλώνει. «Μπορώ να σας πω εκ μέρους των 27 κρατών μελών ότι όλες οι χώρες θα καλωσόριζαν το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εμπόδιο δεν προέρχεται από την ευρωπαϊκή πλευρά», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η επιστροφή της Βρετανίας θα είχε αμοιβαία οφέλη. Θα ενίσχυε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας θα βοηθούσε όμως και το Λονδίνο να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως π.χ. το μεταναστευτικό. «Εάν είμαστε μαζί, είμαστε πολύ ισχυρότεροι», σημειώνει, τονίζοντας παράλληλα πως κατά την άποψη του «σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο». Επικαλείται δε την εμπειρία της Κύπρου για να αναδείξει τα οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Όπως αναφέρει με τη βοήθεια της ΕΕ, η παράτυπη μετανάστευση προς το νησί έχει μειωθεί κατά 90%, ενώ οι επιστροφές μεταναστών έχουν αυξηθεί κατά 85%.

Παρ’ όλα αυτά όμως, εκτιμά ότι δεν είναι πολιτικά εύκολο για τη βρετανικήΚκυβέρνηση να θέσει άμεσα ζήτημα νέας αίτησης ένταξης ή διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Αντίθετα, προβλέπει πως θα υπάρξει μια σταδιακή προσέγγιση, μέσω της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να αποκτήσει σχέσεις συνεργασίας που θα προσομοιάζουν με εκείνες ενός κράτους μέλους, χωρίς να συμμετέχει επισήμως στην Ένωση. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε να επιστρέψει επιλέγοντας μόνο τα προνόμια που την εξυπηρετούν, «κανείς δεν θα επιθυμούσε μια επιλεκτική συμμετοχή», όπως σημειώνει.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται σε μια περίοδο νέας προσέγγισης μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών με τις δυο πλευρές να διαπραγματεύονται συμφωνίες σε μια σειρά από τομείς όπως η ελεύθερη μετακίνηση των νέων, τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια για φοιτητές πολιτών της ΕΕ, η διευκόλυνση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων, η συνεργασία στον τομέα των εκπομπών ρύπων κ.α. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται εν όψει και της συνόδου κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλες στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, που παρουσιάζει η εφημερίδα, σχεδόν έξι στους δέκα Βρετανούς θεωρούν πλέον ότι το Brexit ήταν λάθος, ενώ το 55% τάσσεται υπέρ της επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 34% που διαφωνεί.

ΚΥΠΕ