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Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch (από το «A-» στο «A») με σταθερές προοπτικές, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch (από το «A-» στο «A») με σταθερές προοπτικές, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της… November 7, 2026

Προσθέτει πως “μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών”.

“Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές. Πάνω από όλα, η Κύπρος”, καταλήγει ο Πρόεδρος.

Σε γραπτή δήλωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε από τον Οίκο Fitch Ratings από το «A-» στο «A», με σταθερές προοπτικές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση από την S&P Global Ratings και αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας.

Μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές.

Η αναβάθμιση έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία καταγράφουν ρυθμούς ανάπτυξης 6.0% το 2023, 6.6% το 2024 και 4.8% το 2025. Επιδόσεις που κατατάσσουν σταθερά την Κύπρο ανάμεσα στις δύο χώρες με την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία τριετία. Σε συνδυασμό με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας και τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους, η κυπριακή οικονομία είναι σήμερα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.

Οι θετικοί δείκτες και οι ευρωπαϊκές πρωτιές αποκτούν πραγματική αξία όταν μεταφράζονται σε ουσιαστικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και μεταρρυθμίσεις.

Πάνω από όλα, η Κύπρος.»