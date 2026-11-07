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Διαδικτυακή συζήτηση είχε o Αμερικανός ψυχοθεραπευτής, Μπεν Γιάλομ (Ben Yalom), χθες Παρασκευή (6/11) με τη βραβευμένη συγγραφέα, Jo Watson, για την ψυχοθεραπευτική εργασία και τα βιβλία του πατέρα του, του διεθνώς γνωστού υπαρξιακού ψυχίατρου-ψυχοθεραπευτή και πολυδιαβασμένου συγγραφέα, Ίρβιν Γιάλομ (Irvin Yalom). Όπως είναι γνωστό, μεγάλο μέρος του συγγραφικού έργου του Γιάλομ, αφορά τον θάνατο, τη μνήμη και τη λήθη.

Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Ίρβιν Γιάλομ αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρής μορφής απώλεια της μνήμης του, έχει αποσυρθεί οριστικά από την εργασία του και δεν πραγματοποιεί ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, ούτε προσωπικά, ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Σημειώνω ότι έχω παρευρεθεί στην τηλεδιάσκεψη που το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργάνωσε στη Λευκωσία με τον Ίρβιν Γιάλομ στις 25 Φεβρουαρίου 2012 στην παρουσία εκατοντάδων Κυπρίων αναγνωστών των βιβλίων του, με τους οποίους είχε ζωντανό διάλογο για τα ζητήματα αυτά – ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που είχε προσωπική επικοινωνία με το κυπριακό κοινό. «Κανένας δεν μπορεί να πει ότι του είναι άγνωστος ο φόβος του θανάτου», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιάλομ. «Για πολλούς ανθρώπους», ανέφερε, «κατέχει την πιο εξέχουσα θέση στη ζωή τους.

Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και όλοι έχουμε επίγνωση του θανάτου και πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βγάλουμε πέρα με αυτό. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω συνεχώς, δεν είναι να βοηθώ τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τον θάνατό τους, αλλά να αλλάξουν τη ζωή τους». Τρία χρόνια αργότερα το 2015, ο Γιάλομ εξέδωσε το βιβλίο «Creatures of a Day», που είναι μια συλλογή ιστοριών όπου περιγράφει τις ψυχικές και διανοητικές περιπέτειες των ασθενών του, μπροστά σε δύο προκλήσεις της ύπαρξης: Πώς να έχεις μια ζωή με νόημα και πώς να διαχειριστείς το αναπόφευκτο τέλος της. Προμετωπίδα του βιβλίου, είναι η σύνοψη της σκέψης του Ρωμαίου αυτοκράτορα και σπουδαίου στωικού φιλοσόφου, Μάρκου Αυρήλιου (121-180 μ. Χ), όπως τη διατύπωσε στην ελληνική γλώσσα, στους διαλογισμούς του με τίτλο «Τα εις εαυτόν»: «Είμαστε όλοι πλάσματα μιας μέρας – αυτοί που θυμούνται και αυτοί που τους θυμούνται.

Όλα είναι εφήμερα – η μνήμη και το αντικείμενο της μνήμης. Είναι θέμα χρόνου να τα ξεχάσεις όλα και είναι θέμα χρόνου να ξεχαστείς από όλα. Να θυμάσαι πάντα ότι σύντομα θα είσαι κανένας και πουθενά»… Δυστυχώς, δεν μπορεί σήμερα ο 95χρονος Ίρβιν Γιάλομ να απαντήσει σε καμιά ερώτηση για τη μνήμη και για τη λήθη. Γιατί τη λήθη τη ζει εδώ και καιρό, όχι ως άλλη μια ιδέα που μπορεί να επεξεργαστεί στο μυαλό του, αλλά πλέον ως βιωμένη εμπειρία… Όχι, δεν έχει ξεχαστεί, έχει, όμως, ξεχάσει…