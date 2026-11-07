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Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 30 ετών προχώρησαν χθες μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΠΕΕ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.20 χθες το απόγευμα, μέλη της ΔΑΟΕ ανέκοψαν για έλεγχο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο οδηγούσε 30χρονος, σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε εντός του οχήματος, μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων και βιομηχανοποιημένου καπνού.

Ο 30χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια οδηγήθηκε, μαζί με το όχημά του, στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού Νήσου για τις περαιτέρω εξετάσεις.

Στον Σταθμό κλήθηκαν επίσης μέλη του Τμήματος Τελωνείου. Κατά την καταμέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 200 κούτες τσιγάρων (2.000 πακέτα των 20 τσιγάρων) και 54 κιλά καπνού για χειροποίητα τσιγάρα (1.080 πακέτα των 50 γραμμαρίων έκαστο). Όλα τα πιο πάνω προϊόντα δεν έφεραν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία σήμανση ούτε και τους απαιτούμενους κωδικούς ιχνηλασιμότητας.

Ο 30χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Τελωνείων.