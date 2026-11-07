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Μερικές φορές τα λόγια είναι περιττά όταν η εικόνα λέει πολλά περισσότερα από μόνη της. Πραγματικά δεν ξέρουμε εάν το δέντρο προηγήθηκε της ταμπέλας που είναι τοποθετημένη (για το αποχετευτικό σύστημα) έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.

Αφού υπάρχει δέντρο εκεί, όμως, την επόμενη φορά αντί να το κόψετε, ίσως (λέμε ίσως) θα έπρεπε να προσπαθήσετε να μετακινήσετε την ταμπέλα. Τώρα το πώς ένα κλαδί βρήκε τρόπο να σφηνωθεί ανάμεσα στις πινακίδες είναι ένα μυστήριο. Ελπίζουμε η λύση να μην είναι να κοπεί κι αυτό. Ίσως (πάλι λέμε ίσως) θα πρέπει να ξεβιδωθούν οι πινακίδες και μετά να απομακρυνθεί ολόκληρη η κατασκευή.

Ν.Χ