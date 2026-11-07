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Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στο Κάπρι της Ιταλίας, όπου δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στη θάλασσα, μπροστά από τους εμβληματικούς βράχους Φαραλιόνι (Faraglioni), δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν δέος.

Οι δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν κοντά στους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς, δημιουργώντας την εικόνα ότι «αγκαλιάζουν» ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του ιταλικού νησιού.

Το φαινόμενο σημειώθηκε εν μέσω κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Καμπανίας, όπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις προειδοποιούσαν για ισχυρές καταιγίδες και κίνδυνο κατολισθήσεων σε περιοχές της περιφέρειας.

Δείτε βίντεο:

protothema.gr