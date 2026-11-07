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Στη σύλληψη 34χρονης, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού που υπερβαίνει τις 42.000 ευρώ, προχώρησαν σήμερα το πρωί μέλη της Αστυνομίας στη Λάρνακα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 3 Νοεμβρίου 2026 από 47χρονο συγγενή ηλικιωμένης γυναίκας 81 ετών, όταν διαπιστώθηκαν ύποπτες συναλλαγές στην τραπεζική της κάρτα, οι οποίες φαίνεται να πραγματοποιούνταν από τον περασμένο Αύγουστο και εξής.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον της 34χρονης οικιακής βοηθού της παραπονούμενης. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η ύποπτη φέρεται, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, να απέστειλε μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων σε χώρα του εξωτερικού χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 42.000 ευρώ.

Η 34χρονη συνελήφθη σήμερα στη βάση δικαστικού εντάλματος, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο δωμάτιό της, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό €620 και χρυσαφικά κοσμήματα συνολικής αξίας €1600, τα οποία όπως διαπιστώθηκε αγοράστηκαν με την τραπεζική κάρτα της 81χρονης εργοδότριάς της.

Η 34χρονη αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής της.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.