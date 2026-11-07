Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για νομοσχέδιο «της ντροπής» κάνει λόγο ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, σχετικά με το θέμα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών.

Σε ανάρτησή του ο κ. Χαραλάμπους αναφορικά με το νομοσχέδιο που ετοίμασε το υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει ότι με αυτό προτείνεται η απόλυση τουλάχιστον 1.000 νέων εκπαιδευτικών, την ώρα που δημιουργούνται νέες στρεβλώσεις.

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση του γ.γ. της ΠΟΕΔ:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυριακής Δημοκρατίας προωθείται στην Βουλή από την Κυβέρνηση νομοσχέδιο μέσω του ΥΠΑΝ, με το οποίο προτείνεται στην ουσία η απόλυση 1000 νέων εκπαιδευτικών που υπηρετούν το Δημόσιο Σχολείο τη δεδομένη στιγμή!!!!!

Στόχος η απόλυσή τους και η πρόσληψη άλλων. Γιατί ….. ;

Ντροπή πραγματικά!!!!!

Την ώρα που αυτοί οι νέοι συνάδελφοι κράτησαν όρθιο το Δημόσιο Σχολείο τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας την λανθασμένη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015 και προκάλεσε μεγάλη έλλειψη εκπαιδευτικών, η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΝ τους ευχαριστεί θερμά, ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ !!!!!

Προκλητική είναι επίσης η αδιαφορία του ΥΠΑΝ και της Κυβέρνησης, για την όποια κρίση θα προκληθεί στην εκπαίδευση με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Πρώτο μέλημα του ΥΠΑΝ είναι τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και η παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης για τα όσα προτείνει στο νομοσχέδιο της ντροπής, παρουσιάζοντας μια πλαστή εικόνα.

Τεράστια ευθύνη θα φέρουν και όσα Κοινοβουλευτικά Κόμματα θα υπερψηφίσουν τελικά αυτό το νομοσχέδιο της ντροπής, με το οποίο θα απολύονται στην ουσία 1000 νέοι εκπαιδευτικοί!!

Την ίδια ώρα αλγεινή εντύπωση προκαλεί και η στάση μικρής μερίδας ΜΜΕ, τα οποία υποστηρίζουν το Νομοσχέδιο της Ντροπής και κατηγορούν τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, για την απόλυτα φυσιολογική αντίδρασή τους.

Ο καθένας θα αναλάβει πλέον την ευθύνη που του αναλογεί για τα όσα θα επακολουθήσουν.

Ευθύνη δική μας ως Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, είναι η προστασία των συναδέλφων μας που κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανεργία με αποκλειστική ευθύνη Κυβέρνησης και ΥΠΑΝ, προστατεύοντας την ίδια ώρα το Δημόσιο Σχολείο από τις επικίνδυνες πολιτικές του ΥΠΑΝ και αυτό θα πράξουμε.

Χάρης Χαραλάμπους – Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔ».