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Σφοδρή επίθεση κατά της κρατικής ραδιοτηλεόρασης εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, με αφορμή την απουσία του καναλιού από εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του κόμματος.

Ο Στέφανος Στεφάνου γράφει σε ανάρτηση του:

«Απαράδεκτο και κατάπτυστο το Ρ.Ι.Κ.

Χθες το βράδυ το ΑΚΕΛ τίμησε τα 100χρονα του με μια μεγάλη εκδήλωση με πλήθος κόσμου, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους πρέσβεις, τουρκοκυπριακά κόμματα και αντιπροσωπείες περισσότερων από 30 κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Το ΡΙΚ απουσίαζε.

Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν κάλυψε.

Σήμερα το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί ολοήμερο Διεθνές Συμπόσιο για τον σύγχρονο κόσμο και τον ρόλο της Αριστεράς και το ΡΙΚ και πάλι απουσιάζει.

Δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν καλύπτει. Για μια ακόμα φορά το ΡΙΚ κατάργησε τον ρόλο του ως δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό κάνει αγνοώντας το αρχαιότερο κόμμα στην Κύπρο.»