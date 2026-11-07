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Επιστροφή στις νίκες με τριάρα για την ΑΕΛ! Η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς επικράτησε 3-1 της Κρασάβα ΕΝΥ, στο στάδιο «Αλφαμέγα», για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των δύο διαδοχικών ηττών από Άρη και Ομόνοια. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση και με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, τους Σινγκ (33′), Καρώ (76′) και Ζαΐρ Ταβάρες (88′), έφτασαν στο πολύτιμο τρίποντο, με τον Πάρντο (81′) να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων.

Η ΑΕΛ παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και παρά τη μείωση του σκορ σε 2-1 στο τελευταίο δεκάλεπτο, βρήκε άμεσα την απάντηση, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες της ΕΝΥ για βαθμολογικό κέρδος. Με τη νίκη αυτή, οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στους 18 βαθμούς και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πηγαίνοντας με ανεβασμένη ψυχολογία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Αντίθετα, η ομάδα του Γκιγέρμο Ρόμο παρέμεινε στον πυθμένα με πέντε βαθμούς.

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