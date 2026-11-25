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Δύο φάρμακα με παρόμοια ονομασία, δύο σχεδόν πανομοιότυπες συσκευασίες ή διαφορετικές περιεκτικότητες του ίδιου σκευάσματος που αποθηκεύονται η μία δίπλα στην άλλη μπορούν να αποτελέσουν πηγή σοβαρών φαρμακευτικών λαθών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει εξειδικευμένο τεχνικό οδηγό για την ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων LASA (Look-Alike, Sound-Alike), αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ομοιότητες στην εμφάνιση ή στην ονομασία φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι συγχύσεις μπορούν να παρουσιαστούν μεταξύ εμπορικών ονομασιών, μεταξύ εμπορικών ονομασιών και δραστικών ουσιών ή ακόμη και μεταξύ διαφορετικών δραστικών ουσιών.

Ο κίνδυνος εντοπίζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα

Ένα λάθος μπορεί να προκύψει κατά τη συνταγογράφηση, την επιλογή του σκευάσματος από τον φαρμακοποιό, την προετοιμασία της δόσης ή τη χορήγησή της στον ασθενή.

Η ανεπαρκής επισήμανση, οι διακοπές κατά την εκτέλεση εργασιών και η αποθήκευση παρόμοιων προϊόντων στον ίδιο χώρο αυξάνουν τις πιθανότητες σύγχυσης.

Μέτρα πρόληψης

Στις πρακτικές που μπορούν να ενσωματώσουν οι οργανισμοί υγείας περιλαμβάνονται:

Κατάρτιση και περιοδική επικαιροποίηση καταλόγων φαρμάκων LASA.

Χωριστή αποθήκευση προϊόντων που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο σύγχυσης.

Σαφής επισήμανση της δραστικής ουσίας και της περιεκτικότητας.

Χρήση διαφοροποιημένης γραφής στις ονομασίες φαρμάκων που συγχέονται εύκολα.

Αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων συνταγογράφησης και γραμμωτών κωδίκων.

Πρόσθετοι έλεγχοι σε διαδικασίες και φάρμακα υψηλού κινδύνου.

Καταγραφή περιστατικών και παρ’ ολίγον λαθών.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται συστήματα που επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό ενός λάθους πριν αυτό φθάσει στον ασθενή.

Η συμμετοχή του ασθενούς

Σημαντικό μέρος της πρόληψης αποτελεί και η ενημέρωση του ασθενούς για τη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και τον σκοπό χορήγησης κάθε φαρμάκου.

Ένας ενημερωμένος ασθενής μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό μιας πιθανής ασυμφωνίας μεταξύ της συνταγογραφημένης θεραπείας και του προϊόντος που παραλαμβάνει.

Η διαχείριση των φαρμάκων LASA αποτελεί μέρος της ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας για περιορισμό των αποτρέψιμων βλαβών που συνδέονται με τη χρήση φαρμάκων.