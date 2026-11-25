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Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης της λεωφόρου Τσερίου, συνολικού κόστους περίπου €12 εκατ., όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, παρουσιάζοντας σήμερα (25/11) το πρωί τον απολογισμό των πρώτων δυόμισι χρόνων της θητείας του.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις Σπηλιές του Πάρκου Ακροπόλεως, ο κ. Σταυρινίδης χαρακτήρισε τη λογοδοσία προς τον πολίτη στο μέσο της θητείας του κρίσιμη πολιτική πράξη, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της δημοτικής Αρχής, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τους σχεδιασμούς για την επόμενη περίοδο.

Όπως ανέφερε, κατά τα πρώτα δυόμισι χρόνια δόθηκαν λύσεις σε περισσότερα από 21.000 παράπονα και αιτήματα δημοτών.

Έργα και υποδομές

Πέραν της αναβάθμισης της λεωφόρου Τσερίου, σημαντικό έργο αποτελεί η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου, ύψους €4,8 εκατ., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Έχει, επίσης, υπογραφεί συμφωνία με το Ινστιτούτο Κύπρου για τις προσόψεις των κτιρίων, τις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις και τη δημιουργία ψηφιακού διδύμου, με στόχο τον εξωραϊσμό της περιοχής. Στον ιστορικό πυρήνα προγραμματίζεται και η δημιουργία παιδοβρεφοκομικού σταθμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, κατά τα πρώτα δυόμισι χρόνια κατασκευάστηκαν ή επιδιορθώθηκαν 33.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώθηκαν 18 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και εγκαταστάθηκαν 2.800 αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης.

Εισπράχθηκαν €13 εκατ. από οφειλές €28 εκατ.

Στο μέτωπο των οικονομικών, ο δήμαρχος ανέφερε ότι εισπράχθηκαν €13 εκατ. από συνολικές εκκρεμούσες οφειλές προηγούμενων ετών ύψους €28 εκατ., στις οποίες περιλαμβάνονταν και οφειλές του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Ερωτηθείς από τον «Φ» για το ύψος των οφειλών και τις ευθύνες για τη συσσώρευσή τους, ο κ. Σταυρινίδης δεν θέλησε να επεκταθεί στο ζήτημα της απόδοσης ευθυνών, σημειώνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την είσπραξή τους.

Παράλληλα, ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου αυξήθηκε από €20 εκατ. σε €37 εκατ. και ο αναπτυξιακός από €7 εκατ. σε €19 εκατ., ενώ εισπράχθηκαν €7,3 εκατ. από χορηγίες και άλλες πηγές, καθώς και €1,1 εκατ. από ειδική έκτακτη κρατική χορηγία.

Αντιπλημμυρικά έργα στον Αρχάγγελο

Απαντώντας σε ερώτηση του «Φ» για τα πλημμυρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι του Στροβόλου, ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η διαχείριση των όμβριων υδάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού για την αντιπλημμυρική προστασία, αναφέροντας ότι το επόμενο διάστημα θα εκτελεστούν έργα στην περιοχή του Αρχαγγέλου.

Καθημερινότητα και κοινωνική πολιτική

Στον τομέα της καθαριότητας, οι Επόπτες Γειτονιάς συνέβαλαν στην επίλυση σχεδόν 4.700 προβλημάτων, ενώ αξιοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα Novoville για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, καθιερώθηκαν τα Ενοριακά Συμβούλια, στηρίχθηκαν 600 ευάλωτοι πολίτες μέσω του προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» και λειτούργησαν τρεις νέοι παιδοκομικοί σταθμοί.

Οι εγγεγραμμένοι στον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς ανήλθαν στους 14.308 το 2026, ενώ οι συμμετέχοντες στο Ανοικτό Σχολείο ξεπέρασαν τους 3.300. Παράλληλα, επανήλθαν οι εκδρομές των συνταξιούχων, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2013.

Τα έργα της επόμενης περιόδου

Σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς, εντός του 2027 αναμένεται η προκήρυξη του έργου για τον δρόμο Αρχαγγέλου–Στροβόλου (Αλεξανδρουπόλεως), ενώ σε αρχικό μελετητικό στάδιο βρίσκεται η αναβάθμιση των λεωφόρων Σταυρού και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.

Στις προτεραιότητες του Δήμου περιλαμβάνονται, επίσης, η δημιουργία φοιτητικών εστιών στο χώρο του παλαιού σφαγείου στην οδό Μακεδονίτισσης, η αναβάθμιση του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, σε συνεργασία με τους Δήμους Λευκωσίας και Λακατάμιας, καθώς και η αναβάθμιση των πάρκων Αγίου Δημητρίου, Ακροπόλεως και Τάκη Ζεμπύλα.

Προγραμματίζεται, ακόμη, η δημιουργία Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οδό Πειραιώς και Υγειονομικού Κέντρου.

Στους σχεδιασμούς εντάσσεται και το «Στρόβολος ΙΙ», ένα γενικό σχέδιο ανάπτυξης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών.