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Στο όνομα της υδατικής κρίσης, επιχειρείται να επιβληθεί μια επιλογή χωροθέτησης με σοβαρές περιβαλλοντικές ενστάσεις, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ουσιαστική συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Αλλά η ανάγκη για νερό δεν αποτελεί λευκή επιταγή για κάθε κυβερνητική απόφαση.

Όταν οι κάτοικοι οργανώνονται, διαμαρτύρονται και ζητούν απαντήσεις, η απάντηση είναι η αστυνομική επέμβαση και η σύλληψη της Ελένης Χαϊλή της Ομάδας Πρωτοβουλίας. Ένα περιστατικό που, ανεξάρτητα από τις νομικές εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν εκ των υστέρων, στέλνει ένα ιδιαίτερα προβληματικό μήνυμα: ότι η διεκδίκηση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ενόχληση και η διαμαρτυρία ως εμπόδιο προς απομάκρυνση.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού δεν υπερασπίζεται κάποιο ιδιωτικό συμφέρον. Υπερασπίζεται το δικαίωμα μιας κοινότητας να έχει λόγο για τον τόπο της, το περιβάλλον της και το μέλλον της.

Παρόλο, όμως, που υδατική κρίση είναι πραγματική, εξίσου πραγματική πρέπει να είναι και η δημοκρατία. Γιατί ούτε η περιβαλλοντική προστασία ούτε τα δικαιώματα των πολιτών μπαίνουν σε αναστολή με κυβερνητικό διάταγμα.

ΑΛ.ΜΙΧ.