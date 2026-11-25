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Όσο όμορφη είναι η εικόνα και η ατμόσφαιρα στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά που από το Σάββατο λειτουργούν ανά την Κύπρο για τη γιορτινή περίοδο, άλλο τόσο αδιανόητη είναι η τιμολογιακή τους πολιτική.

Το να πληρώνεις ένα hot dog οκτώ και εννιά ευρώ ή ένα καλαμάκι σουβλάκι τέσσερα ευρώ και μια μικρή μερίδα πατάτες τέσσερα ή έξι ευρώ, το λες και αισχροκέρδεια. Το να έχει κέρδος η επιχείρηση είναι και κατανοητό και θεμιτό.

Είναι ηλίου φαεινότερο όμως ότι κάποιοι σκέφτηκαν ότι αφού εδώ θα είμαστε δυο-τρεις βδομάδες μόνο, ας τους γδάρουμε να τα βγάλουμε χοντρά και μετά πού σε ξέρω, πού με ξέρεις. Κρίμα.

Ντόρα