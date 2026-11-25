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Πορτοκαλί θα είναι σήμερα το χρώμα της ημέρας. Το χρώμα της ελπίδας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη βία κατά των γυναικών. Στην Κύπρο, όμως, πόση ελπίδα μπορούμε να δώσουμε σε μια γυναίκα που, ύστερα από χρόνια κακοποίησης, βρίσκει επιτέλους το θάρρος να διαβεί το κατώφλι ενός αστυνομικού σταθμού; Πού θα πάει μετά; Πώς θα συντηρήσει τα παιδιά της; Πώς θα πληρώσει τον δικηγόρο της; Ποιος θα την προστατεύσει από τον άνθρωπο που τρέμει;

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο ΣΠΑΒΟ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου στη Βουλή για τα προβλήματα στέγασης κακοποιημένων γυναικών. Σχεδόν τρεις στις δέκα αιτήσεις νομικής αρωγής γυναικών που στηρίζει ο Σύνδεσμος αποσύρθηκαν από τις ίδιες. Πόσο επίκαιρο για την Κύπρο το φετινό μήνυμα του ΟΗΕ: Δικαιοσύνη, προστασία των θυμάτων, τερματισμός της ατιμωρησίας.

Ας αναλογιστούν σήμερα οι κυβερνώντες τι σημαίνει για μια γυναίκα να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ανασφάλεια της φυγής και στον εφιάλτη της επιστροφής.

Ας μην της ζητούμε μόνο να βρει το θάρρος να φύγει. Ας της δώσουμε και τη δυνατότητα να μην επιστρέψει…

Πετρ-Α