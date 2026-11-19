Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα λαμπάκια ανάβουν, οι πλατείες στολίζονται, οι λουκουμάδες ψήνονται και τα ποτήρια γεμίζουν με ζεστό κρασί. Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανοίγουν και φέτος τις πύλες τους και ετοιμάζονται να καλωσορίσουν χιλιάδες επισκέπτες.

Ο θεσμός διανύει φέτος την πέμπτη του χρονιά και κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένος, αφού έχει αγκαλιαστεί από μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Αύριο Παρασκευή ο υφυπουργός Τουρισμού θα παρευρεθεί στα Λεύκαρα για να εγκαινιάσει το φετινό θεσμό των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, ωστόσο η επίσημη έναρξη της λειτουργίας τους θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Τα εννέα παραδοσιακά χωριά που έχουν επιλεγεί για φέτος και θα μεταμορφωθούν σε εορταστικούς προορισμούς είναι: Αγρός, Δερύνεια, Φικάρδου, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, Κυπερούντα, Λεύκαρα, Λόφου και Στατός-Άγιος Φώτιος.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα τοπικών τεχνιτών, να μετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και γαστρονομίας, να απολαύσουν πολιτιστικές παραστάσεις και ξεναγήσεις στα χωριά και φυσικά να γευτούν ειδικά εορταστικά μενού στα γνωστά πλέον ξύλινα σπιτάκια.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά το 2021 με τη συμμετοχή πέντε ορεινών κοινοτήτων (Αγρός, Κυπερούντα, Πλάτρες, Καλοπαναγιώτης και Κακοπετριά), ήταν η ανάδειξη της παράδοσης, της τοπικής γαστρονομίας και της χειροτεχνίας, προσελκύοντας επισκέπτες στα χωριά και την ύπαιθρο κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο θεσμός σταδιακά διευρύνθηκε σε όλες τις επαρχίες και φέτος συμμετέχουν σε αυτόν εννιά κοινότητες.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των Χριστουγεννιάτικων Χωριών γίνεται μετά από διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης για Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια, το οποίο με τη σειρά του εμπίπτει στη διαδρομή «Heartland of Legends». Όσον αφορά δε την εξασφάλιση περιπτέρου ή γενικά χώρου προς εμπορική αξιοποίηση στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά, αυτή αφορά τις τοπικές Αρχές (Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο).

Η διαδικασία γίνεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το κάθε χωριό ξεχωριστά και όχι κεντρικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Όπως έχει προαναφερθεί, πέραν της ενίσχυσης του χειμερινού τουρισμού, ο θεσμός αποτελεί οικονομική ένεση για τις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες, τόσο εξαιτίας των επισκεπτών, όσο και των υποστατικών που ενοικιάζονται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με επίσημη προκήρυξη Κοινοτικού Συμβουλίου που μετέχει στο θεσμό για την περίοδο 2026–2027, η τιμολογιακή πολιτική και οι όροι ενοικίασης διαμορφώθηκαν ως εξής: