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Οι γαλλικές κατασκευαστικές εταιρείες Bouygues, Eiffage και Vinci βρίσκονται πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική ενεργειακή συμφωνία με την 100% κρατική EDF (Électricité de France), για την κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών και εγκαταστάσεων για έξι νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, σύγχρονης τεχνολογίας (EPR2 – European Pressurized Reactor 2) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως συνάγεται από ανακοίνωση της EDF, οι διαπραγματεύσεις με τις τρεις εταιρείες είναι σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς για την ώρα να έχει κλείσει τελική συμφωνία. Στη συνεργασία θα συμμετάσχουν πιθανότατα και οι επίσης γαλλικές NGE και Fayat. Στον γαλλικό Τύπο αναφέρεται πως μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται επισημοιποίηση της συμφωνίας για τα οικοδομικά έργα από το διοικητικό συμβούλιο της EDF.

Ο προϋπολογισμός του έργου σε ό,τι αφορά τα οικοδομικά έργα από τις εταιρείες Bouygues, Eiffage και Vinci ανεβάζει το τελικό κόστος στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, με διάρκεια εργασιών τα 15 χρόνια.

Οι έξι αντιδραστήρες προβλέπεται να στοιχίσουν 75-80 δισεκατομμύρια ευρώ και θα παραδίδονται σταδιακά, μέχρι το 2044, με τον πρώτο να υπολογίζεται να τεθεί σε χρήση το 2038. Τα έργα θα κατασκευαστούν στις περιοχές Penly, Gravelines και Bugey.

Για την κατασκευή και εγκατάσταση των πυρηνικών αντιδραστήρων εκκρεμεί από την Κομισιόν έγκριση αιτήματος για μερική χρηματοδότηση.

Η συνολική πρόσθετη ισχύς από τους έξι αντιδραστήρες θα είναι 9,990 μεγαβάτ, για περίοδο μέχρι και 60 χρόνια. Η σημερινή εγκατεστημένη ισχύς των 57 πυρηνικών αντιδραστήρων της Γαλλίας ανέρχεται σε 63.000 μεγαβάτ.

Στις προθέσεις της EDF και της γαλλικής κυβέρνησης είναι η μελλοντική αντικατάσταση κάποιων παλιών αντιδραστήρων με τους νέους EPR2.

Υπάρχουν, δε, σχέδια για ένα νέο κύκλο κατασκευής οκτώ αντιδραστήρων EPR2, όμως δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση για περαιτέρω ωρίμανση του σχεδιασμού.