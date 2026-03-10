Νέα μέτρα για την επιτάχυνση των Μικρών Μοντέρνων Αντιδραστήρων (SMRs) και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, την Τρίτη. Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι εναλλακτικές, αλλά συμπληρωματικές λύσεις για τη δημιουργία ενός καθαρού, προσιτού και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ριζικά την ενεργειακή της πολιτική, προκειμένου να μειώσει τα υψηλά κόστη ενέργειας και να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. «Η Ευρώπη δεν είναι παραγωγός πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Εξαρτάται πλήρως από ακριβές και ασταθείς εισαγωγές, που μας θέτουν σε μειονεκτική θέση. Η λύση βρίσκεται στις δικές μας πηγές χαμηλών εκπομπών: την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές», δήλωσε.

Ανακοίνωσε επίσης τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Μικρούς Μοντέρνους Αντιδραστήρες (SMRs), με στόχο τη λειτουργία τους στην Ευρώπη από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε τη δημιουργία κανονιστικών «προστατευμένων χώρων» (regulatory sandboxes), ώστε οι εταιρείες να δοκιμάζουν καινοτόμες τεχνολογίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ευθυγράμμισης των κανονισμών μεταξύ των κρατών-μελών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της επένδυσης, καθώς και στην εγγύηση των €200 εκατ. από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων.

Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρώπη έχει όλα όσα χρειάζεται για να ηγηθεί της παγκόσμιας καινοτομίας στην πυρηνική τεχνολογία, με μισό εκατομμύριο εξειδικευμένους εργαζομένους, περισσότερους από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Όπως είπε, «Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και σε κλίμακα».

Η νέα δέσμη ενεργειακών μέτρων της Κομισιόν, που περιλαμβάνει την επιτάχυνση της ανάπτυξης των SMRs και καθαρής ενέργειας, θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

