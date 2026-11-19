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Ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες, ή περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις, έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, αποκαλύπτει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ανηλίκων Save the Children που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Κάπου 589 εκατομμύρια παιδιά, με άλλα λόγια σχεδόν το ένα στα τέσσερα σε παγκόσμια κλίμακα, ζούσαν σε εμπόλεμες ζώνες το 2025, τονίζεται στο κείμενο, με τίτλο Stop the War on Children («Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των παιδιών»).

Το 44% των παιδιών αυτών βρίσκονται σε κράτη της Αφρικής, σημειώνει η ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας πως το ποσοστό των ανηλίκων σε εμπόλεμες ζώνες στην ήπειρο αυτή υπερτριπλασιάστηκε μεταξύ του 2010 και του 2025.

Ο αριθμός των παιδιών που πλήττονται αυξήθηκε επίσης απότομα στη Μέση Ανατολή, ιδίως στα παλαιστινιακά εδάφη, στον Λίβανο και στην Υεμένη: από τα 52 εκατομμύρια το 2024 έφθασε τα 67 εκατ. το 2025.

Τα παιδιά συχνά πλήττονται άμεσα κατά τις εχθροπραξίες στις πατρίδες τους. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των εχθροπραξιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι περιοχές όπου ζουν γίνονται στόχοι βομβαρδισμών ή επιδρομών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Αλλού, οι καταστροφές σχολείων και νοσοκομείων τους στερούν την πρόσβαση στη μόρφωση και στις υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Save the Children, 14.224 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν εξαιτίας εχθροπραξιών το 2025.

Οι αριθμοί της ΜΚΟ αφορούν αποκλειστικά και μόνο επαληθευμένες περιπτώσεις.

Ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανόν πολύ βαρύτερος, ειδικά σε περιοχές όπου οι πληροφορίες δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, όπως στο Σουδάν.

Το ίδιο ισχύει για υποθέσεις σεξουαλικής βίας και εξαναγκαστικής στρατολόγησης παιδιών.

Από το σύνολο των 6.576 υποθέσεων εξαναγκαστικών στρατολογήσεων παιδιών, ο υψηλότερος αριθμός (1.397) καταγράφτηκε στη ΛΔ Κονγκό. Ακολούθησαν η Νιγηρία, η Αϊτή κι η Σομαλία.

Η έκθεση αναφέρεται σε 1.787 επαληθευμένες υποθέσεις σεξουαλικής βίας με θύματα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες. Το 86% από αυτές καταγράφτηκε στην Αφρική, με τον μεγαλύτερο αριθμό (592) στη ΛΔ Κονγκό και σε αυτή την περίπτωση.

ertnews.gr