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Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά ενδεχομένως και πότε επιλέγουμε να φάμε.

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι που συνηθίζουν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά και να τρώνε αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί να εμφανίζουν αλλαγές στο έντερο που συνδέονται με τη φλεγμονή και τη μεταβολική υγεία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του UTHealth Houston στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις ώρες ύπνου, στον χρόνο κατανάλωσης των γευμάτων και σε δείκτες υγείας ενηλίκων με παχυσαρκία.

Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που είχαν την τάση να κοιμούνται και να τρώνε αργότερα παρουσίαζαν συχνότερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το μεταβολικό σύνδρομο.

Το μεταβολικό σύνδρομο περιλαμβάνει παράγοντες κινδύνου, όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση, διαταραχές του σακχάρου και του μεταβολισμού των λιπιδίων, οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.

Ο ρόλος του εντέρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση που εντόπισαν οι επιστήμονες ανάμεσα στις καθημερινές συνήθειες και στη λειτουργία του εντερικού φραγμού.

Ο εντερικός φραγμός λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός, συμβάλλοντας στον έλεγχο των ουσιών που περνούν από το έντερο στον οργανισμό.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ασυμφωνία ανάμεσα στο βιολογικό ρολόι, στον ύπνο και στις ώρες των γευμάτων συνδέθηκε με μεταβολές στη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, στη λειτουργία του εντερικού φραγμού και σε δείκτες φλεγμονής.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά πόσο παρεμβάσεις που στοχεύουν στο μικροβίωμα μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση του εντέρου.

Σε συμμετέχοντες που παρουσίασαν βελτίωση της λειτουργίας του εντερικού φραγμού, καταγράφηκε αύξηση βακτηρίων που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, ουσίες που συμμετέχουν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Το εύρημα ενισχύει την υπόθεση ότι το μικροβίωμα μπορεί να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν τη μεταβολική υγεία.

Τι σημαίνει στην καθημερινότητα

Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι ένα βραδινό γεύμα προκαλεί από μόνο του φλεγμονή ή μεταβολική νόσο.

Δείχνει, ωστόσο, ότι ο συνδυασμός των ωρών ύπνου και φαγητού μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από όση θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ώρες των γευμάτων αποτελούν μια συνήθεια που μπορεί να τροποποιηθεί και ενδεχομένως να αξιοποιηθεί στο μέλλον για την πρόληψη ή την καλύτερη διαχείριση μεταβολικών διαταραχών.

Για την ώρα, απαιτούνται περισσότερες μελέτες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η αλλαγή των ωρών φαγητού μπορεί πράγματι να βελτιώσει τη λειτουργία του εντέρου και να μειώσει τον κίνδυνο νόσου.

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα ευρήματα προέρχονται από έρευνα σε ενήλικες με παχυσαρκία και δεν μπορούν να γενικευθούν αυτομάτως σε ολόκληρο τον πληθυσμό.