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Μικρά, τραγανά, με χαρακτηριστική πιπεράτη γεύση και έντονο χρώμα, τα ραπανάκια είναι από τα λαχανικά που συχνά περνούν απαρατήρητα στο καθημερινό τραπέζι.

Κι όμως, πίσω από το μικρό τους μέγεθος κρύβονται θρεπτικά συστατικά που αξίζουν μια θέση στη διατροφή μας.

Καθώς ο Νοέμβριος είναι μια από τις κατάλληλες περιόδους για την καλλιέργεια και την κατανάλωσή τους στην Κύπρο, τα ραπανάκια αποτελούν μια εποχική επιλογή που συνδυάζει γεύση, λίγες θερμίδες και ευκολία στην προετοιμασία.

Σε πρόσφατο διατροφικό οδηγό της, η Cleveland Clinic παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου λαχανικού και εξηγεί γιατί μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη προσθήκη σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Λίγες θερμίδες, αρκετά θρεπτικά συστατικά

Τα ραπανάκια αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από νερό και έχουν ιδιαίτερα χαμηλή θερμιδική αξία.

Μια ποσότητα περίπου 100 γραμμαρίων προσφέρει μόλις 16 θερμίδες, ενώ περιέχει μικρές ποσότητες φυτικών ινών, βιταμίνης C, καλίου και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ το κάλιο συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών.

Βεβαίως, τα ραπανάκια δεν προσφέρουν από μόνα τους μεγάλες ποσότητες όλων αυτών των συστατικών. Η αξία τους βρίσκεται κυρίως στο ότι μπορούν να εμπλουτίσουν την ποικιλία των λαχανικών που καταναλώνουμε.

Τι περιέχουν τα ραπανάκια

Τα ραπανάκια ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο.

Όπως και άλλα μέλη αυτής της οικογένειας, περιέχουν γλυκοσινολικά συστατικά, τα οποία κατά τη μάσηση και την πέψη μπορούν να μετατραπούν σε βιοδραστικές ενώσεις.

Οι ουσίες αυτές μελετώνται για πιθανές αντιοξειδωτικές και άλλες βιολογικές επιδράσεις. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν σημαίνουν ότι η κατανάλωση ραπανιών προλαμβάνει ή θεραπεύει συγκεκριμένες ασθένειες.

Φιλικά προς το έντερο

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η περιεκτικότητά τους σε νερό και φυτικές ίνες.

Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να συμβάλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, στο πλαίσιο μιας διατροφής που περιλαμβάνει επαρκείς ποσότητες λαχανικών, φρούτων και άλλων πηγών φυτικών ινών.

Παράλληλα, η τραγανή υφή τους τα καθιστά μια εύκολη επιλογή για όσους θέλουν να προσθέσουν λαχανικά στα γεύματά τους χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Πώς να τα καταναλώσουμε

Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα καταναλώσουμε ωμά, αφού τα πλύνουμε καλά.

Μπορούν να προστεθούν σε πράσινες σαλάτες, να συνδυαστούν με αγγούρι και άλλα εποχικά λαχανικά ή να κοπούν σε λεπτές φέτες και να συνοδεύσουν ένα γεύμα.

Μπορούν επίσης να ψηθούν, οπότε η γεύση τους γίνεται πιο ήπια και λιγότερο πιπεράτη.

Τα τρυφερά, υγιή φύλλα τους είναι επίσης βρώσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες ή μαγειρεμένα, αφού καθαριστούν προσεκτικά.

Η σημασία της ποικιλίας

Το σημαντικότερο μήνυμα των ειδικών δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο «θαυματουργό» λαχανικό.

Τα ραπανάκια, όπως και τα υπόλοιπα εποχικά λαχανικά, έχουν θέση σε μια διατροφή που βασίζεται στην ποικιλία.

Και με μόλις λίγες θερμίδες, έντονη γεύση και ευκολία στην κατανάλωση, μπορούν να αποτελέσουν μια απλή επιλογή για να προσθέσουμε περισσότερο χρώμα και περισσότερα λαχανικά στο πιάτο μας.