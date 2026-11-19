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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Αναλυτικά τα ονόματα των φαρμακοποιών, οι διευθύνσεις, τα σημεία εντοπισμού και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Γιαννή Αλεξάνδρα
Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3, Έγκωμη. Φώτα τροχαίας κινηματογράφου «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/«Σίγμα» (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο).
Τηλ.: 22018559
Γιάγκου Φρόσω
Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι. Κύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από το SMART και δίπλα από το αρτοποιείο «Σίφουνας».
Τηλ.: 22383330, 99594498
Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος
Σταυρού 41, Στρόβολος. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50 μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ».
Τηλ.: 22252060
Γεωργίου Σούλα
Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α, Λευκωσία. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τηλ.: 22672502
Παπαβαρνάβας Βαρνάβας
Αρμενίας 67Β, Στρόβολος. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30 μ. μετά το Υπουργείο Παιδείας.
Τηλ.: 22264999, 94002999
Κυριάκου Εύα
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ, Λατσιά. Απέναντι από την υπεραγορά «Άλφα Μέγα».
Τηλ.: 22571060
ΛΕΜΕΣΟΣ
Γκάρφορθ Παύλος
Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café».
Τηλ.: 25935139, 99282208
Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία
Μισιαούλη & Καβάζογλου 76, Λεμεσός. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πέυκος».
Τηλ.: 25568009, 25811208
Ζαΐμη Μαριάννα
Πέτρου Τσίρου 35, κατάστημα 2, Λεμεσός. Περιοχή «Naafi», 140 μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon».
Τηλ.: 25770727, 99933342
Ματθαίου Νίκος
Αγίας Ζώνης 62Δ, Μέσα Γειτονιά. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου.
Τηλ.: 25375522, 25721678
Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα
Γρίβα Διγενή 145Β&Γ, Νεάπολη, Λεμεσός. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα».
Τηλ.: 25250026, 99748468
ΛΑΡΝΑΚΑ
Ραμιρέζ Λύδια
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30, Λάρνακα. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα».
Τηλ.: 24660688
Τρουλλή Άννα
Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι.
Τηλ.: 24422033, 24635160
Καλαϊτζή Παναγιώτα
Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α, Λάρνακα. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT».
Τηλ.: 24651205, 99522502
ΠΑΦΟΣ
Τσέλεπου Λένια
Ελευθερίου Βενιζέλου 91, Πάφος. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν από τα φώτα τροχαίας κυκλικού κόμβου Λεμεσού.
Τηλ.: 26954594, 26949276
Σωκράτους Σωκράτης
Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς.
Τηλ.: 26321253, 99725006
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Γιάλλουρος Πανίκος
1ης Απριλίου 184, Παραλίμνι. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης».
Τηλ.: 23825979, 23744771
Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα
Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια.
Τηλ.: 23730725