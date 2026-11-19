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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Αναλυτικά τα ονόματα των φαρμακοποιών, οι διευθύνσεις, τα σημεία εντοπισμού και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιαννή Αλεξάνδρα

Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3, Έγκωμη. Φώτα τροχαίας κινηματογράφου «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/«Σίγμα» (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο).

Τηλ.: 22018559

Γιάγκου Φρόσω

Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι. Κύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από το SMART και δίπλα από το αρτοποιείο «Σίφουνας».

Τηλ.: 22383330, 99594498

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος

Σταυρού 41, Στρόβολος. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50 μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ».

Τηλ.: 22252060

Γεωργίου Σούλα

Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α, Λευκωσία. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τηλ.: 22672502

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας

Αρμενίας 67Β, Στρόβολος. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30 μ. μετά το Υπουργείο Παιδείας.

Τηλ.: 22264999, 94002999

Κυριάκου Εύα

Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ, Λατσιά. Απέναντι από την υπεραγορά «Άλφα Μέγα».

Τηλ.: 22571060

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γκάρφορθ Παύλος

Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café».

Τηλ.: 25935139, 99282208

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία

Μισιαούλη & Καβάζογλου 76, Λεμεσός. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πέυκος».

Τηλ.: 25568009, 25811208

Ζαΐμη Μαριάννα

Πέτρου Τσίρου 35, κατάστημα 2, Λεμεσός. Περιοχή «Naafi», 140 μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon».

Τηλ.: 25770727, 99933342

Ματθαίου Νίκος

Αγίας Ζώνης 62Δ, Μέσα Γειτονιά. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου.

Τηλ.: 25375522, 25721678

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα

Γρίβα Διγενή 145Β&Γ, Νεάπολη, Λεμεσός. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα».

Τηλ.: 25250026, 99748468

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ραμιρέζ Λύδια

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30, Λάρνακα. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα».

Τηλ.: 24660688

Τρουλλή Άννα

Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι.

Τηλ.: 24422033, 24635160

Καλαϊτζή Παναγιώτα

Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α, Λάρνακα. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT».

Τηλ.: 24651205, 99522502

ΠΑΦΟΣ

Τσέλεπου Λένια

Ελευθερίου Βενιζέλου 91, Πάφος. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν από τα φώτα τροχαίας κυκλικού κόμβου Λεμεσού.

Τηλ.: 26954594, 26949276

Σωκράτους Σωκράτης

Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλ.: 26321253, 99725006

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γιάλλουρος Πανίκος

1ης Απριλίου 184, Παραλίμνι. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης».

Τηλ.: 23825979, 23744771

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα

Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια.

Τηλ.: 23730725