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Σε αναθεώρηση των αυτοματοποιημένων μηνυμάτων που αποστέλλονται σε δικαιούχους του ΓεΣΥ για αλλαγή προσωπικού γιατρού προχωρεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Οι τοποθετήσεις του ΟΑΥ έγιναν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ειδοποιήσεις οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργούσαν την εντύπωση ότι οι ασθενείς έπρεπε να αναζητήσουν νέο γιατρό, χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην ιατρική τους παρακολούθηση.

Η εξέλιξη ακολουθεί τη χθεσινή παρέμβαση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ο οποίος ζήτησε από τον ΟΑΥ να διορθώσει το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων και να αναθεωρήσει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται η αχρείαστη ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Σε δηλώσεις του ο ανώτερος λειτουργός της Διεύθυνσης Παροχέων του ΟΑΥ, Πέτρος Νεοφύτου, εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα παράγονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ και δεν διαχωρίζουν επαρκώς τις διαφορετικές περιπτώσεις τερματισμού μιας εγγραφής.

Όπως διευκρίνισε, ένας προσωπικός γιατρός νομική υπόσταση με την οποία παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΓεΣΥ, για παράδειγμα να μεταβεί από συνεργασία ως φυσικό πρόσωπο σε εταιρικό σχήμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπει την ιατρική του δραστηριότητα ή ότι οι ασθενείς του πρέπει απαραίτητα να επιλέξουν διαφορετικό γιατρό.

Ωστόσο, η καταχώριση της συγκεκριμένης διοικητικής μεταβολής μπορεί να ενεργοποιήσει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση, η οποία δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΑΥ, έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία αναθεώρησης της διατύπωσης των μηνυμάτων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και αυτές οι περιπτώσεις.

Πότε χρειάζεται πραγματικά αλλαγή γιατρού

Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε ότι οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και όταν ένας προσωπικός γιατρός αποχωρεί πράγματι από το ΓεΣΥ, οπότε οι δικαιούχοι χρειάζεται να επιλέξουν άλλον γιατρό.

Διευκρίνισε επίσης ότι σε περιπτώσεις επιβολής ποινών ή αναστολής άδειας λειτουργίας ακολουθείται διαφορετική διαδικασία ενημέρωσης.

Ο ΠΙΣ, στην παρέμβασή του, είχε καλέσει τους πολίτες να μην προχωρούν βεβιασμένα σε αλλαγή προσωπικού γιατρού όταν λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις, αλλά να επικοινωνούν πρώτα με το ιατρείο τους για να διαπιστώνουν τι ακριβώς έχει αλλάξει και ποιες ενέργειες ενδεχομένως απαιτούνται.

Παράλληλα, ο Σύλλογος ζήτησε να διασφαλίζεται, όπου είναι εφικτό, η διατήρηση της εγγραφής στον ίδιο γιατρό, χωρίς περιττές διαδικασίες επανεγγραφής.