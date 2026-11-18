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Αύξηση 4,09% κατέγραψαν οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν τα μεταλλικά προϊόντα, ενώ ανοδικά κινήθηκαν όλες οι κύριες κατηγορίες κατασκευαστικών υλικών.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών διαμορφώθηκε στις 123,90 μονάδες, με έτος βάσης το 2021 (2021=100), παρουσιάζοντας αύξηση 0,39% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ανά κατηγορία

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στα μεταλλικά προϊόντα, με 6,18%, και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά, με 5,21%.

Ακολούθησαν τα ορυκτά, με αύξηση 3,26%, και τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη, με 3,01%.

Μικρότερη άνοδο, της τάξης του 1,81%, παρουσίασαν τα προϊόντα ορυκτών.

Αύξηση 2,43% στο δεκάμηνο

Ανοδική ήταν η πορεία του δείκτη και σε επίπεδο δεκαμήνου.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών κατέγραψε αύξηση 2,43%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι τιμές των κατασκευαστικών υλικών εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις να εντοπίζονται στα μεταλλικά προϊόντα και στις κατηγορίες ξύλου, μονωτικών, χημικών και πλαστικών.