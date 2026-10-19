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Αύξηση 3,74% στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών καταγράφηκε στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026 σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται στα μεταλλικά προϊόντα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών διαμορφώθηκε στις 123,41 μονάδες, με έτος βάσης το 2021=100, καταγράφοντας άνοδο 0,26% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Στο ενιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,24% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Οι αυξήσεις ανά κατηγορία υλικών

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα μεταλλικά προϊόντα, με 5,28%, ενώ ακολούθησε η κατηγορία προϊόντων από ξύλο, μονωτικών, χημικών και πλαστικών, με 5,06%.

Αναλυτικά, οι ετήσιες μεταβολές διαμορφώθηκαν ως εξής: