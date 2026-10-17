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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά οδικά έργα που έχουν ανακοινωθεί στην Ευρώπη αναμένεται να χρειαστεί ακόμη 27 χρόνια μέχρι να δοθεί στην κυκλοφορία.

Οι οδικές υποδομές αποτελούν σταθερά προτεραιότητα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς των μεγάλων χωρών του δυτικού κόσμου. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, τα αρχικά σχέδια και οι εξαγγελίες των αρμόδιων αρχών απέχουν σημαντικά από το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της κατάστασης εντοπίζεται στην Ιταλία, όπου ένας σημαντικός οδικός άξονας, που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στα σχέδια της χώρας, φαίνεται πως θα χρειαστεί σχεδόν άλλα 30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως.

Ο λόγος για την Εθνική Οδό 106 (SS 106 Ionica), έναν ιστορικό δρόμο μήκους περίπου 491 χιλιομέτρων, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νότιας Ιταλίας, δίπλα στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια διαδρομή που ξεκινά από το Ρέτζιο Καλάμπρια, διασχίζει την Καλαβρία και τη Μπαζιλικάτα και καταλήγει στον Τάραντα, στην περιοχή της Απουλίας.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των καθυστερήσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δρόμος κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1928, ενώ οι εργασίες αναβάθμισής του ξεκίνησαν εκ νέου την προηγούμενη δεκαετία. Παρά το γεγονός, δε, πως πολλά τμήματα του έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, το πιο απαιτητικό κομμάτι, δηλαδή, ο άξονας προς το Ρέτζιο Καλάμπρια, συνολικού μήκους περίπου 180 χιλιομέτρων, παραμένει ακόμη σε πολύ πρώιμο επίπεδο, αφού μόλις περίπου 40 χιλιόμετρα έχουν ολοκληρωθεί.

Το υπόλοιπο τμήμα, μήκους περίπου 140 χιλιομέτρων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια υλοποίησης, καθένα με διαφορετικό κόστος και χρονοδιάγραμμα, τα οποία, ωστόσο, τοποθετούν την ολοκλήρωση του έργου σε αρκετά μακρινό χρονικό ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επιλογή που δίνεται για το έργο αναμένεται να κοστίσει 6,9 δισ. ευρώ και προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε 14 χρόνια. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ακολουθεί ουσιαστικά τη σημερινή χάραξη, ενώ τα δύο τρίτα του οδικού άξονα παραμένουν μονής κατεύθυνσης.

Η δεύτερη λύση προβλέπει την προσθήκη ορισμένων ακόμη χιλιομέτρων διπλής κυκλοφορίας και προβλέπεται πως θα κοστίζει περί τα 8 δις, ενώ η τρίτη, κόστους 9,8 δισ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός πλήρως αναβαθμισμένου παραλιακού άξονα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Στην πιο φιλόδοξη εκδοχή του σχεδιασμού, προβλέπεται η κατασκευή ενός πλήρους αυτοκινητοδρόμου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ (όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί), με το συνολικό κόστος να εκτιμάται στα 12,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης, καθώς, αναμένεται να απαιτήσει συνολικά… 27 χρόνια και να δοθεί στην κυκλοφορία μετά το 2050.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ολοκλήρωση του έργου ως ένας αυτοκινητόδρομος σύγχρονων προδιαγραφών και η τελική παράδοση μόλις 140 χιλιομέτρων, εφόσον τελικά επιλεγεί αυτή η λύση, θα απαιτήσει σχεδόν τρεις δεκαετίες, καθιστώντας το συγκεκριμένο έργο ένα από τα πιο χρονοβόρα στην ιστορία των οδικών υποδομών όλης της Ευρώπης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό σκέλος είναι εξίσου εντυπωσιακό, αφού αν συνυπολογιστούν όλα τα τμήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή ολόκληρης της SS 106 Ionica σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 26-27 δισ. ευρώ.

carandmotor.gr