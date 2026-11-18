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Αφήστε πίσω τους κανόνες της ενήλικης ζωής με τις νέες συλλεκτικές κάλτσες, τις Little Nero’s Pizza McShaker Fries, το Everything Sundae McFlurry, και πολλά ακόμη, εμπνευσμένα από την αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο πρωταγωνιστής του Home Alone, Macaulay Culkin, γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως Kevin McCallister, προσκαλεί τους fans σε μια γιορτινή περιπέτεια μέσα από τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της McDonald’s.

(Λευκωσία – 18 Νοεμβρίου 2026) – Είτε πρόκειται για μια αυθόρμητη εξόρμηση για πατάτες είτε για τη χαρά του να αποκτάς ένα συλλεκτικό αντικείμενο που θέλεις οπωσδήποτε να έχεις, στη McDonald’s οι κανόνες της ενήλικης ζωής περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι η ίδια ανεμελιά που χαρακτήριζε τον Kevin McCallister, όταν έμεινε μόνος στο σπίτι στην ταινία Home Alone της 20th Century Studios. Αυτές τις γιορτές, η McDonald’s προσκαλεί τους fans να ανακαλύψουν τη δική τους παιχνιδιάρικη και ανέμελη πλευρά, μέσα από το Home Alone Meal, που περιλαμβάνει προϊόντα περιορισμένης διάρκειας και συλλεκτικές κάλτσες, καθώς και νέους τρόπους για να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή γιορτινή εμπειρία – διαθέσιμo από τις 01/12/2026 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ KEVIN

Το Home Alone Meal μεταφέρει τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές στιγμές του Kevin σε μια εμπειρία που οι fans μπορούν να δοκιμάσουν, να συλλέξουν και να κάνουν δική τους. Με κάθε γεύμα, οι fans θα μπορούν να ανακαλύψουν ένα από τα τέσσερα συλλεκτικά, γιορτινά ζευγάρια κάλτσες, για να ακολουθήσουν κυριολεκτικά τα βήματα του Kevin. Με σχέδια εμπνευσμένα από εμβληματικές σκηνές της ταινίας, οι συλλεκτικές κάλτσες ζωντανεύουν τον κόσμο του Home Alone με έναν μοναδικό τρόπο, όπως μόνο η McDonald’s ξέρει. Είναι ιδανικές για όσους αγαπούν να χοροπηδούν στα κρεβάτια ή θέλουν να απολαμβάνουν τη θαλπωρή τους στο επόμενο γιορτινό τραπέζι.

Κάθε γεύμα περιλαμβάνει επίσης επιλογή μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και νέα προϊόντα περιορισμένης διάρκειας, εμπνευσμένα από τις αγαπημένες γεύσεις του Kevin:

Medium Little Nero ’ s Pizza McShaker Fries : Μετατρέψτε τις World Famous Fries μας στην αγαπημένη πίτσα του Kevin, μια απλή πίτσα με τυρί, με το ειδικό καρύκευμα McShaker που συνδυάζει νότες από πικάντικη ντομάτα, αρωματικό σκόρδο, ιταλικά μυρωδικά και πλούσια γεύση τυριού. Απλώς βάλτε τις πατάτες στη σακούλα McShaker, προσθέστε το καρύκευμα και ανακινήστε!

Μετατρέψτε τις World Famous Fries μας στην αγαπημένη πίτσα του Kevin, μια απλή πίτσα με τυρί, με το ειδικό καρύκευμα McShaker που συνδυάζει νότες από πικάντικη ντομάτα, αρωματικό σκόρδο, ιταλικά μυρωδικά και πλούσια γεύση τυριού. Απλώς βάλτε τις πατάτες στη σακούλα McShaker, προσθέστε το καρύκευμα και ανακινήστε! Everything Sundae McFlurry: Όπως θα έκανε και ο Kevin, κανένα γεύμα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια απολαυστική λιχουδιά! Διαθέσιμο και ξεχωριστά, το McFlurry συνδυάζει το χαρακτηριστικό κρεμώδες παγωτό βανίλια της McDonald’s με τη ζεστή σος σοκολάτας, τραγανά κομμάτια μπισκότων Oreo και πολύχρωμα M&M’s, δημιουργώντας έναν απολαυστικό πειρασμό που θα θέλετε να κρατήσετε όλο για τον εαυτό σας.

«Οι καλύτερες στιγμές της McDonald’s είναι εκείνες που οι ίδιοι οι fans κάνουν δικές τους», δήλωσε η Morgan Flatley, Global Chief Marketing Officer and Head of New Business Ventures της McDonald’s. «Συνδυάζοντας δύο αγαπημένα σύμβολα, τη McDonald’s και το Home Alone, προσφέρουμε στους fans μια γιορτινή εμπειρία που μπορούν να μοιραστούν και να γιορτάσουν, μέσα από νοσταλγικές γεύσεις, συλλεκτικά αντικείμενα και εκείνο το παιχνιδιάρικο αίσθημα που μόνο η McDonald’s μπορεί να προσφέρει».

Η ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Η διασκέδαση του Home Alone δεν σταματά στο γεύμα. Οι fans μπορούν να ανακαλύψουν τον δικό τους Kevin καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (χωρίς να χρειαστούν παγίδες) μέσα από το Home Alone Digital Rewards Drop: Οι fans μπορούν να επιστρέφουν στην εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και να ανακαλύπτουν επιβραβεύσεις, κάνοντας κλικ σε ένα παράθυρο εμπνευσμένο από το εμβληματικό σπίτι της ταινίας. Με κάθε κλικ αποκαλύπτονται προσφορές και άλλο αποκλειστικό περιεχόμενο, εμπνευσμένο πάντα από την αγαπημένη ταινία και φυσικά τους χαρακτήρες των McDonald’s.

«Αυτό που αγαπώ σε αυτή τη συνεργασία είναι ότι το Home Alone Meal εκφράζει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό χαρακτήρα. Αναδεικνύει το παιχνιδιάρικο πνεύμα που αγγίζει ανθρώπους από διαφορετικές γενιές», δήλωσε ο Macaulay Culkin, ο οποίος ενσάρκωσε τον Kevin McCallister στην αρχική ταινία και επιστρέφει στον ίδιο ρόλο μέσα από τη νέα καμπάνια της McDonald’s. «Το να ζωντανεύουμε αυτή την εμπειρία μαζί με τη McDonald’s και να ξαναζώ αυτές τις στιγμές με τα δικά μου παιδιά, μου θυμίζει γιατί οι fans εξακολουθούν να αγαπούν την ιστορία του Kevin. Αυτή είναι η μαγεία που γιορτάζουμε».

Από την 1/12/2026, αφήστε πίσω την καθημερινή ρουτίνα και ετοιμαστείτε για την απόλυτη γιορτινή περιπέτεια με το Home Alone Meal, διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σχετικά με τη McDonald’s

Η McDonald’s είναι η κορυφαία εταιρεία εστίασης παγκοσμίως, με περισσότερα από 45.000 εστιατόρια σε περισσότερες από 100 χώρες. Περίπου το 95% των εστιατορίων McDonald’s σε όλο τον κόσμο ανήκουν και λειτουργούν από ανεξάρτητους τοπικούς επιχειρηματίες. Όλα τα σήματα και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Σχετικά με την 20th Century Studios

Η 20th Century Studios είναι ένα βραβευμένο με Όσκαρ® στούντιο παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για προβολή τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και σε πλατφόρμες streaming. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται εμβληματικά κινηματογραφικά franchises, όπως τα «Avatar», «Alien», «Planet of the Apes», «Predator», «Die Hard» και «Kingsman», καθώς και επιτυχημένες ταινίες όπως οι «Bohemian Rhapsody», «The Greatest Showman», «The Martian», «Ford v Ferrari» και «Free Guy». Παράλληλα, δημιούργησε τις επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές «Deadpool» και «X-Men». Παλαιότερα γνωστή ως 20th Century Fox, πριν ενταχθεί στη The Walt Disney Company, η 20th Century Studios έχει καθιερωθεί για την εντυπωσιακή ιστορία της, που εκτείνεται σε περισσότερα από 80 χρόνια. Είναι το στούντιο που έφερε στη μεγάλη οθόνη τις πρώτες έξι ταινίες «Star Wars», καθώς και πολλές ακόμη ξεχωριστές παραγωγές που άφησαν το στίγμα τους στη διάρκεια των δεκαετιών, μεταξύ των οποίων οι «Miracle on 34th Street», «All About