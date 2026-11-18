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Στην παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» συμμετέχουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, συγκεντρώνοντας είδη για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η συλλογή θα πραγματοποιείται από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026, καθημερινά μεταξύ 08:00 και 14:30.

Στην ανακοίνωση τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν ότι στα γραφεία τους μπορούν να παραδοθούν προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, χριστουγεννιάτικα είδη, εδέσματα, παιχνίδια/δώρα για τα παιδιά, εξοπλισμός που μπορεί να είναι χρήσιμος σε ευάλωτες οικογένειες, δωροκουπόνια από υπεραγορές/ καταστήματα.

Ενημερώνουν περαιτέρω ότι όλα τα αγαθά που θα συλλεγούν θα παραδοθούν στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για διαμοιρασμό σε όσες οικογένειες τα έχουν ανάγκη.

Το υλικό προβολής της εκστρατείας και όλες οι λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.

ΚΥΠΕ