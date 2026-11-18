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Στο επίκεντρο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών βρέθηκε την Τετάρτη (18/11) η πορεία των ερευνών που διενεργεί ο Έφορος Φορολογίας για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», σε συνέχεια της έκθεσης που εξέδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν την πρόοδο των σχετικών ερευνών.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η εισηγήτρια του θέματος, βουλευτής του Άλματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2026 κατατέθηκε πρόταση νόμου η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα στην Ολομέλεια και με την οποία δημιουργήθηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας ώστε η Αρχή κατά της Διαφθοράς να δύναται να στέλνει άμεσα πορίσματά της στον Έφορο Φορολογίας με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών οικονομικών εγκλημάτων.

Προσέθεσε ότι ακολούθησε η έκθεση της Αρχής για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», η οποία, όπως σημείωσε, ήταν η πρώτη που μεταβιβάστηκε στον Έφορο Φορολογίας.

Είπε επίσης ότι αύριο θα κατατεθεί πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής με την οποία θα επεκτείνεται στα 20 έτη η δυνατότητα έρευνας εκ μέρους του Εφόρου Φορολογίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, είπε ότι η Αρχή συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Προσέθεσε ότι υπήρξε προφορική επικοινωνία πριν την αποστολή της έκθεσης για το «Κράτος Μαφία» στον Έφορο Φορολογίας, κατά την οποία αναδείχθηκαν τα κύρια σημεία της έκθεσης έκτασης 3.000 σελίδων, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται.

Με τη σειρά του, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, είπε σχετικά με το «Κράτος Μαφία» ότι στις 22 Ιουνίου 2026 παρελήφθη επιστολή από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και την επόμενη συστάθηκε ομάδα εργασίας και ξεκίνησε η ανάγνωση των 3.000 σελίδων της έκθεσης.

Προσέθεσε είχε ζητηθεί χαρτογράφηση για πιθανές φορολογικές επιπτώσεις και δημιουργήθηκε ένας αρχικός πίνακας με περιοχές προς φορολογική διερεύνηση, ενώ στις 20 Αυγούστου εστάλη επιστολή για περισσότερα στοιχεία, αίτημα ως προς το οποίο, όπως είπε, η Αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα.

Συμπλήρωσε ότι στις 5 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση και δόθηκαν οδηγίες προς άμεση διερεύνηση φορολογικών θεμάτων, σημειώνοντας προς πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία διότι αφορά φορολογούμενους με δικαιώματα που χρειάζονται χρόνο για συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

Για την επέκταση του πεδίου δράσης του Εφόρου, είπε ότι υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί 6 και 12 χρόνων και πως η επέκταση στα 20 χρόνια θα βοηθήσει στη διερεύνηση των υποθέσεων, νοουμένου ότι θα εντοπίζονται και τα αντίστοιχα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε ότι το Υπουργείο δεν εμπλέκεται στην πρακτική εφαρμογή των διατάξεων, ενώ η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε σχόλια εφόσον τα θέματα είναι υπό διερεύνηση.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι έχουν οριστεί μέλη της δύναμης που συνεργάζονται με την Αρχή κατά της Διαφθοράς για παροχή βοήθεια ως προς τις έρευνες για το «Κράτος Μαφία» υπό την καθοδήγηση των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Σε ερώτηση της κ. Χαραλαμπίδου αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την κοινοποίηση της έκθεσης για το «Κράτος Μαφία» αυτούσια από το Εισαγγελικό Συμβούλιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, προστατεύει τα τεκμήρια και τις μαρτυρίες, ο κ. Πογιατζής είπε ότι η έκθεση απεστάλη καθηκόντως προς τον Γενικό Εισαγγελέα, προσθέτοντας ότι λόγω της εξαίρεσης τόσο του ιδίου, όσο και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ορίστηκε εισαγγελικό Συμβούλιο για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Χαρακτήρισε λογική την προώθηση της έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον διορισμό ποινικών ανακριτών, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

O Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Ορέστης Νικήτας, είπε ότι ως λειτουργός επιθεώρησης κατά την σύνταξη του πορίσματος δεν μπορεί να εκφράσει άποψη.

Σχετικά με την επέκταση του χρονικού διαστήματος των ερευνών από τον Έφορο Φορολογίας, είπε ότι θα ετοιμαστεί σημείωμα με τις απόψεις του Συλλόγου.

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας, η κ. Χαραλαμπίδου ευχαρίστησε αρχικά τον Επίτροπο Διαφάνειας και τον Έφορο Φορολογίας για τη συνεργασία τους ως προς μια πρόταση νόμου που, όπως είπε, γεφυρώνει τη μεταξύ τους συνεργασία και δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις από διαδικασίες.

Προσέθεσε ότι η υπόθεση «Κράτος Μαφία» ανέδειξε την αδυναμία του Εφόρου να προεκτείνει τον έλεγχό του στη βάση του πορίσματος της Αρχής για πέραν των 12 χρόνων.

«Αύριο καταθέτω στην Ολομέλεια πρόταση νόμου, με την οποία προεκτείνω το χρονικό περιθώριο, στο οποίο ο Έφορος θα μπορεί να διερευνά αν παραλάβει πόρισμα από την αρχή κατά της διαφθοράς. Αυτή η χρονική προέκταση που αφορά στον Έφορο φορολογίας, αναφέρεται μόνο όταν υπάρχουν εκθέσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς, οι οποίες εντοπίζουν οικονομικά εγκλήματα», σημείωσε περαιτέρω.

Ερωτηθείς αν ο Έφορος ανέφερε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα για το «Κράτος Μαφία», η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι, όπως είπε και ο ίδιος ο Έφορος, πρόκειται για μια έρευνα κατά την οποία πρέπει να διαφυλαχθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

«Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, κάποια εξ αυτών έχουν ζητήσει παρατάσεις στο να απαντήσουν, ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος, αφού εγείρει τα ερωτήματα, να αναμένει απαντήσεις. Αν ζητηθούν παρατάσεις, δίνονται. Από ότι αντιλήφθηκα, έχουν δοθεί παρατάσεις στις περιπτώσεις κάποιων προσώπων, γιατί ζητηθήκαν από τους ίδιους», προσέθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με καταγγελίες ότι μεταφέρθηκαν και χρήματα εκτός Ευρώπης, σε ασιατικές χώρες, και αν ο Έφορος έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει κάτι τέτοιο, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει.

«Γνωρίζω ότι έχει πρόσβαση στα πάντα, όσον αφορά χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει συμβάσεις ή με ευρωπαϊκές χώρες, εξ ου και κατά τον έλεγχο του Πόθεν έσχες εντόπισαν και λογαριασμούς στο εξωτερικό», συμπλήρωσε

Ερωτηθείσα τέλος αν η πρόταση νόμου που θα κατατεθεί αύριο θα έχει αναδρομική ισχύ, η κ. Χαραλαμπίδου απάντησε ότι δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. «Απλώς εντοπίστηκε η αδυναμία λόγω του “Κράτους Μαφία” και έτσι για επόμενες παρεμβάσεις της Αρχής και εκθέσεις θα υπάρχει αυτή η διόρθωση», κατέληξε.

ΚΥΠΕ