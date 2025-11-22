Δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα στην οδό Τσερίου -από τον κυκλικό κόμβο στο Θεόκτιστο μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου– μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, όπως προνοείται από το συμβόλαιο, παρά τα όσα είχε αναφέρει εκπρόσωπος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο.

Μιλώντας στο philenews, ο Δήμαρχος Στροβόλου ανέφερε ότι τα έργα προχωρούν, ωστόσο υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται στις υπηρεσίες. Μάλιστα, πολλές φορές υπάρχουν δικαιολογημένες καθυστερήσεις οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες καταστάσεις, πρόσθεσε ο κ. Σταύρος Σταυρινίδης.

«Το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες δεν βλέπουν προσωπικό να εργάζεται, οφείλεται στο ότι περιμένουν να πάνε άλλες υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, δεν έρχονται στο σημείο» ανέφερε ο Δήμαρχος.

Μάλιστα, εξήγησε ότι ακόμη και τα Σαββατοκύριακα υπάρχει προσωπικό στα έργα, καθώς συγκεκριμένα σημεία πρέπει να παραδοθούν τάχιστα, όπως για παράδειγμα στην οδό Πύθωνος.

Ο κ. Σταυρινίδης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, «όπως συμβαίνει με όλα τα έργα στην Κύπρο. Δεν ξέρω ένα έργο στην Κύπρο, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν είχε καθυστερήσεις» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το πότε αναμένεται να τελειώσουν τα έργα στην οδό Τσερίου, ο Δήμαρχος Στροβόλου ξεκαθάρισε ότι βάσει συμβολαίου πρέπει να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2026. Ωστόσο, σίγουρα δεν θα είναι ολοκληρωμένα, καθώς σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν δικαιολογημένες καθυστερήσεις.

Μεγάλη και καθημερινή ταλαιπωρία για τους κατοίκους

Στο μεταξύ, ασφυκτιούν οι επιχειρήσεις λόγω των έργων που γίνονται για βελτίωση της οδού Τσερίου.

Κάτοικοι της περιοχής που είναι άμεσα επηρεαζόμενοι από τα έργα, καθώς διεξάγονται μπροστά από τις πόρτες των σπιτιών τους, ανέφεραν στο philenews ότι είναι μεγάλη η ταλαιπωρία για τη διακίνησή τους.

Μάλιστα, κάτοικος της Τσερίου σημείωσε ότι τα έργα διεξάγονται με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ διερωτήθηκε γιατί ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Αναφορικά με τη διακίνηση, σημείωσε ότι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές οδούς για να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο, καθώς στην οδό Τσερίου είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω του κυκλοφοριακού.

«Γελάμε γιατί δεν ιδρώνει το αυτί κανενός»

Το philenews βρέθηκε στο σημείο των έργων της οδού Τσερίου, μίλησε με υπαλλήλους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή, οι οποίοι τόνισαν ότι τα παράπονα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν ενδιαφέρουν κανέναν.

Μάλιστα, υποστήριξαν ότι είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μαγαζιά, καθώς πλέον ο κόσμος δεν περνάει ούτε σταματάει στην οδό Τσερίου.

«Ότι και να πούμε, όσες πιέσεις και να ασκηθούν, είτε από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, είτε από τους υπαλλήλους, είτε ακόμη και από τους δημοσιογράφους, δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», ανέφερε υπάλληλος σε κατάστημα της οδού Τσερίου.