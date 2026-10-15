Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανταπόκριση απο Βρυξέλλες

Καθώς οι διατλαντικές εντάσεις αναδεικνύουν τους κινδύνους της τεχνολογικής εξάρτησης, οι Βρυξέλλες και οι εθνικές κυβερνήσεις επιχειρούν να οικοδομήσουν μια ευρωπαϊκή εναλλακτική. Ωστόσο, όπως προκύπτει από πρόσφατη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προσπάθεια αυτή θα απαιτήσει περισσότερα από την απλή πολιτική βούληση.

Για χρόνια, οι αμερικανικές εταιρείες παρείχαν τις υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud), το λογισμικό και την υπολογιστική ισχύ που χρειάζονταν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, την ώρα που οι ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις δυσκολεύονταν να ανταγωνιστούν σε αντίστοιχη κλίμακα.

Το μοντέλο αυτό γίνεται ολοένα και δυσκολότερο να γίνει αποδεκτό από τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οδηγώντας κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από τεχνολογικούς παρόχους με έδρα εκτός της Ένωσης. Μια συζήτηση που μέχρι πρότινος επικεντρωνόταν κυρίως στον ανταγωνισμό και την προστασία των δεδομένων μετατρέπεται πλέον σε ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας.

Καθώς η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους της γίνεται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμη, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια θεμελιώδη ευπάθεια: την εξάρτηση.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση ύψους 180 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στους ευρωπαϊκούς παρόχους Post Telecom, STACKIT, Scaleway και Proximus αποτελεί σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση αυτής της εξάρτησης. Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρόθεση των ευρωπαϊκών θεσμών να αξιοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Η τεχνολογική κυριαρχία ανεβαίνει στην ατζέντα των Βρυξελλών

Τον Ιούνιο, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν μια δέσμη μέτρων για την τεχνολογική κυριαρχία, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για μια νομοθετική πράξη σχετικά με την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης (Cloud and AI Development Act), καθώς και για μια αναθεωρημένη νομοθετική πράξη για τα μικροκυκλώματα (Chips Act 2.0), παράλληλα με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην επέκταση της ευρωπαϊκής υπολογιστικής ικανότητας, στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε κρίσιμες τεχνολογίες και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης της ψηφιακής κυριαρχίας.

Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στον τριπλασιασμό της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων της ΕΕ μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια. Προβλέπει επίσης διαφορετικά επίπεδα κυριαρχίας, επιτρέποντας στις δημόσιες αρχές να αξιολογούν τον βαθμό ανεξαρτησίας που απαιτείται για κάθε υπηρεσία.

Ήδη, εθνικές κυβερνήσεις προσφέρουν παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση.

Η Γαλλία σχεδιάζει να απομακρύνει τις κρατικές υπηρεσίες από τις πλατφόρμες Microsoft και Zoom, ενώ το κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν στη Γερμανία αντικαθιστά προϊόντα της Microsoft με εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα. Παράλληλα, άλλες κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί επανεξετάζουν την εξάρτησή τους από ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν αποτελεί πλέον μια περιθωριακή φιλοδοξία που προωθείται από μια μικρή ομάδα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αντιθέτως, εντάσσεται πλέον στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την οικονομική και στρατηγική της αυτονομία.

Οι κίνδυνοι της εξάρτησης από την Ουάσιγκτον

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ χρειάζονται εγγυήσεις ότι τα κρίσιμα συστήματά τους θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ακόμη και σε περιόδους διπλωματικών αντιπαραθέσεων, εμπορικών συγκρούσεων ή σοβαρών τεχνικών διαταραχών.

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους υποστηρίζουν ένα ολοένα διευρυνόμενο φάσμα δημόσιων λειτουργιών, από διοικητικές βάσεις δεδομένων και συστήματα επικοινωνίας μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους μπορεί να καταστήσει τους δημόσιους οργανισμούς ευάλωτους σε διακοπές υπηρεσιών, αλλαγές συμβατικών όρων και δυσκολίες μετάβασης σε άλλους προμηθευτές.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάθε αμερικανική τεχνολογική εταιρεία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος. Είναι ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να ελέγχουν πλήρως τις εμπορικές αποφάσεις, τις νομικές υποχρεώσεις ή το γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν εταιρείες επί των οποίων διαθέτουν περιορισμένη δικαιοδοσία.

Κατά συνέπεια, η λειτουργία βασικών δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να στηρίζεται στην παραδοχή ότι η πολιτική καλή θέληση θα διατηρείται επ’ αόριστον.

Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για το cloud προσκρούουν στην τεχνολογική πραγματικότητα

Ωστόσο, η προσπάθεια επίτευξης ψηφιακής κυριαρχίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια θεμελιώδη αντίφαση: η Ευρώπη μπορεί να κατασκευάσει περισσότερα κέντρα δεδομένων και να μεταφέρει τις ψηφιακές λειτουργίες των κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκούς παρόχους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα ελέγχει το σύνολο της τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Η βιομηχανία του υπολογιστικού νέφους βασίζεται σε διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία περιλαμβάνει ημιαγωγούς, εξοπλισμό δικτύωσης, λογισμικό, συστήματα αποθήκευσης και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Μεγάλο μέρος αυτού του οικοσυστήματος εξακολουθεί να κυριαρχείται από εταιρείες με έδρα εκτός Ευρώπης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η γαλλική εταιρεία υπηρεσιών cloud Scaleway ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία νέας υποδομής υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη στην Κοπεγχάγη, με τη χρήση συστημάτων τελευταίας γενιάς της Nvidia, καθώς και ενός υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στη Σουηδία, ο οποίος θα βασίζεται σε επεξεργαστές της AMD.

Τα έργα αυτά αναμένεται να ενισχύσουν τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ για τους Ευρωπαίους πελάτες και να προσφέρουν πρόσθετες επιλογές σε οργανισμούς που επιθυμούν να φιλοξενούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εντός της Ευρώπης.

Ωστόσο, η χρήση επεξεργαστών που σχεδιάζονται και προμηθεύονται από αμερικανικές εταιρείες καταδεικνύει γιατί η ευρωπαϊκή ιδιοκτησία των υποδομών δεν συνεπάγεται αυτομάτως πλήρη τεχνολογική ανεξαρτησία.

Μια ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να ελέγχει ένα κέντρο δεδομένων, να λειτουργεί υπό το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και να προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο επί των πληροφοριών τους, παραμένοντας ταυτόχρονα εξαρτημένη από ξένους προμηθευτές για κρίσιμα τεχνολογικά εξαρτήματα.

Επομένως, η επίτευξη πλήρους ανεξαρτησίας σε κάθε επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ενδεχομένως απαγορευτικά δαπανηρή.

Ζήτημα οικονομίας, όχι μόνο ασφάλειας

Η οικονομική διάσταση είναι εξίσου σημαντική, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δαπανούν τεράστια ποσά για αμερικανικό λογισμικό και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Η διοχέτευση ακόμη και μέρους αυτών των δαπανών προς ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσε να συμβάλει στη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης, στην προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στη διεθνή αγορά.

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς οι κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τη σταθερή ζήτηση που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Η σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπηρεσίες cloud μπορεί να είναι σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς, ωστόσο στέλνει το μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκοί πάροχοι μπορούν να εξελιχθούν σε αξιόπιστους προμηθευτές μεγάλων δημόσιων οργανισμών.

Χωρίς μια επαρκώς μεγάλη πελατειακή βάση, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενδέχεται να δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν την επενδυτική ισχύ των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών που διαθέτουν υποδομές υπερμεγάλης κλίμακας.

Αντίστοιχα, χωρίς ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές εναλλακτικές, οι κυβερνήσεις θα παραμείνουν εξαρτημένες από ξένους παρόχους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους προθέσεις. Ωστόσο, η κυριαρχία έχει και το τίμημά της.

Η αντικατάσταση καθιερωμένων τεχνολογικών πλατφορμών μπορεί να συνεπάγεται την ανάγκη επανεκπαίδευσης προσωπικού, προβλήματα συμβατότητας και την εκ νέου ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν ενσωματωθεί βαθιά στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί πάροχοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν τις επιδόσεις, την αξιοπιστία και την τεχνική υποστήριξη που απαιτούν οι κυβερνήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να καλούνται να χρηματοδοτούν αναποτελεσματικά συστήματα απλώς και μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκά. Ωστόσο, ούτε η τιμή αποτελεί από μόνη της επαρκές κριτήριο αξιολόγησης.

Οι αποφάσεις για δημόσιες προμήθειες που παραβλέπουν τη γεωπολιτική έκθεση, τη συγκέντρωση της αγοράς σε περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και το κόστος ενδεχόμενης απώλειας πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές κινδυνεύουν να υποτιμήσουν το μακροπρόθεσμο κόστος της εξάρτησης.

Στρατηγική αυτονομία χωρίς τεχνολογική απομόνωση

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για ψηφιακή κυριαρχία δεν θα πρέπει να συγχέεται με μια επιδίωξη διακοπής κάθε τεχνολογικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διατλαντική συνεργασία στην έρευνα, τις επενδύσεις και το εμπόριο παραμένει σημαντική και για τις δύο οικονομίες. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα συνεχίσουν να βασίζονται σε διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ η προσπάθεια εγχώριας παραγωγής κάθε τεχνολογικού εξαρτήματος θα μπορούσε να αποσπάσει πόρους από τομείς στους οποίους η Ευρώπη διαθέτει μεγαλύτερες πιθανότητες να καταστεί ανταγωνιστική.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διαθέτουν ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές όταν οι απαιτήσεις ασφάλειας, τα εμπορικά συμφέροντα ή οι πολιτικές συνθήκες τις καθιστούν αναγκαίες.

Η διάκριση αυτή προσφέρει επίσης ένα χρήσιμο κριτήριο για την αξιολόγηση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Μια αξιόπιστη στρατηγική ψηφιακής κυριαρχίας θα πρέπει να ενισχύει τον ανταγωνισμό, να αναπτύσσει την εγχώρια τεχνογνωσία και να διευκολύνει τη μετάβαση από έναν προμηθευτή σε άλλον.

Δεν αρκεί απλώς να προσδίδεται ευρωπαϊκή ταυτότητα σε υποδομές που εξακολουθούν να εξαρτώνται από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογιών υπό ξένο έλεγχο.

Το προτεινόμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί ένα βήμα προς τη σαφέστερη αποτύπωση αυτών των διαφορών.

Η επιτυχία του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων, το ύψος των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν και την ικανότητα των ευρωπαϊκών παρόχων να προσφέρουν υπηρεσίες που οι πελάτες θα επιλέγουν πραγματικά να χρησιμοποιούν.

Η αξιοπιστία της Ευρώπης βρίσκεται πλέον υπό δοκιμασία

Η επιδίωξη της ψηφιακής κυριαρχίας αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ρόλος της ηπείρου σε αρκετές κρίσιμες τεχνολογικές αγορές καθοριζόταν από την εξάρτησή της από ξένες εταιρείες, των οποίων το μέγεθος και την επενδυτική ισχύ οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν καταστήσει τους κινδύνους αυτού του μοντέλου ολοένα και δυσκολότερο να αγνοηθούν.

Οι Βρυξέλλες έχουν πλέον την ευκαιρία να μετατρέψουν μια αμυντική αντίδραση σε ένα πιο φιλόδοξο βιομηχανικό εγχείρημα: την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών παρόχων υπηρεσιών cloud, τη στήριξη της ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα, την επέκταση των υπολογιστικών υποδομών και τη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι οργανισμοί διατηρούν ουσιαστικό έλεγχο επί των ψηφιακών τους συστημάτων.

Η προσπάθεια αυτή θα απαιτήσει διαρκείς επενδύσεις, στενό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και την προθυμία να αξιολογείται η πρόοδος με βάση απτά αποτελέσματα και όχι πολιτικές διακηρύξεις.

Το τελικό κριτήριο επιτυχίας θα είναι κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει ότι κανένας εξωτερικός προμηθευτής, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα καταστεί αναντικατάστατος για τη λειτουργία των δημόσιων θεσμών της.

Η ψηφιακή κυριαρχία, επομένως, δεν αφορά απλώς το πού αποθηκεύονται τα δεδομένα της Ευρώπης, αλλά το ποιος έχει τη δύναμη να αποκτά πρόσβαση, να διαχειρίζεται, να τροποποιεί ή να αποσύρει την τεχνολογία από την οποία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο η ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η οικοδόμηση αυτής της ικανότητας αναδεικνύεται, συνεπώς, σε ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου: να καταστεί η Ευρώπη ένας σταθερός και ανεξάρτητος παράγοντας στη διεθνή σκηνή.