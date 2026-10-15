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Τη στήριξη της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού στην προωθούμενη μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Οργάνωσης και Βουλευτής ΔΗΣΥ Κερύνειας, Δήμος Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, η ΝΕΔΗΣΥ υποστηρίζει διαχρονικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος διορισμών, με βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιοκρατικού και δικαιότερου συστήματος.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το προηγούμενο διάστημα η ΝΕΔΗΣΥ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπαιδευτικούς, οργανωμένα σύνολα και την Υπουργό Παιδείας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες των εμπλεκομένων, ενώ κατατέθηκαν και οι εισηγήσεις της Οργάνωσης.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε το σχέδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την αλλαγή του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση. Εφόσον διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών που ήδη εργάζονται, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω καθυστέρηση της μεταρρύθμισης», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ τόνισε ότι στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πρέπει να βρίσκονται οι μαθητές και η ποιότητα της εκπαίδευσης που τους παρέχεται.

«Τα παιδιά μας αξίζουν μια καλύτερη δημόσια εκπαίδευση. Η ποιότητα της διδασκαλίας και το μέλλον τους πρέπει να αποτελούν το βασικό κριτήριο των αποφάσεών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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