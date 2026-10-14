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Στη Λάρνακα προσγειώθηκε πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης με προορισμό την Πάφο. Η εξέλιξη προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας που άρχισε από νωρίς το απόγευμα να επηρεάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, το αεροσκάφος εξετράπη εν μέσω θυελλωδών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση στους αιθέρες φαίνεται να είναι δυναμική και να εξελίσσεται, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες εκτροπές πτήσεων.