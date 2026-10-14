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Τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας PISA η οποία εξετάζει το επίπεδο των 15χρονων μαθητών σε τρία αντικείμενα (Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες) τέθηκαν σήμερα ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Το γεγονός ότι η Κύπρος συνεχίζει στην εν λόγω έρευνα να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα –ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στην τελευταία έρευνα διαπιστώθηκε εικόνα υποχώρησης σε όλες σχεδόν τις χώρες– προκαλεί προβληματισμό.

Πέραν των διαπιστώσεων και των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί και παρουσιαστεί, στην Επιτροπή καταγράφηκαν και κάποια άλλα σημεία, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κυριάκος Ματθαίου ανέφερε ότι ειδικά στη Μέση Εκπαίδευση δεν υπάρχει προετοιμασία για τη συμμετοχή των μαθητών σε διεθνείς έρευνες, κάτι το οποίο έπρεπε να φροντίσει το υπουργείο Παιδείας. Όπως είπε ο κ. Ματθαίου, φέτος οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου θα παρακαθήσουν στην έρευνα TIMSS, με εκπαιδευτικούς να αναφέρουν ότι δεν το ξέρουν καν. Σημειώνεται ότι η TIMSS επικεντρώνεται στην επίδοση μαθητών σε δύο γνωστικά αντικείμενα, τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες. Εκτός από την επίδοση, η TIMSS εξετάζει και πρόσθετους παράγοντες που αφορούν στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στο οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον.

Αναφορικά με την PISA, ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ανέφερε πως δεν γίνεται σωστή προετοιμασία από πλευράς Υπουργείου, ενώ ακόμα και τη μέρα της διεξαγωγής της εξέτασης, πολλοί μαθητές την αντιμετωπίζουν επιπόλαια και σαν αγγαρεία, απατώντας οτιδήποτε χωρίς σκέψη για να τελειώνουν και να βγουν έξω.

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέφερε ότι η αύξηση του χρόνου διδασκαλίας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως ούτε και η μείωση της διδακτέας ύλης.

«Ο τελευταίος τροχός της άμαξας είναι ο δάσκαλος», ανέφερε από πλευράς ΠΟΕΔ ο αντιπρόεδρος της Απόστολος Σκουρουπάτης, τονίζοντας ότι για να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα, απαιτείται ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε ότι «το PISA μάς βοηθά να δούμε κατά πόσον οι 15χρονοι χρησιμοποιούν όσα μαθαίνουν. Δηλαδή αν κατανοούν ένα κείμενο, αν μπορούν να ερμηνεύουν δεδομένα, αν σκέφτονται κριτικά και τεκμηριώνουν μια λύση.

Δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα του σχολείου μας. Μας δίνει, όμως, σοβαρούς λόγους να αναρωτηθούμε αν δίνουμε σε κάθε παιδί αρκετές ευκαιρίες να κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες».

Επιπρόσθετα, ο κ. Κουτσίδης ανέφερε ότι από πλευράς Υπουργείου υπάρχει τριετές σχέδιο δράσης, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2027 και θα επικεντρώνεται στην κατανόηση κειμένου, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, αξιοποιώντας και υλικό από την PISA. Όπως είπε, το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Β΄ Γυμνασίου κατά τη φετινή σχολική χρονιά καθώς αυτοί οι μαθητές είναι τα παιδιά που θα παρακαθήσουν το 2029 στην εξέταση της PISA.

«Τρομακτικό! Έξι στους δέκα μαθητές δεν κατανοούν τι διαβάζουν»

Στην εισαγωγή του στο θέμα, ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι «έξι στους δέκα μαθητές δεν κατανοούν τι διαβάζουν και αυτό είναι τρομακτικό».

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τις επιδόσεις των μαθητών, με βουλευτές να σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, ζητώντας άμεσες αλλαγές.