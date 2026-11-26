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Ποιο διεστραμμένο μυαλό σκαρφίστηκε τη «Μαύρη Παρασκευή»; Πάλι καλά που δεν τη συνδύασαν με τη Μεγάλη Παρασκευή. Να συγκρατηθούν τα «ψώνια», εις το όνομα…

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου «Μαύρη Παρασκευή» δεν αφορούσε τις αγορές της ημέρας μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά μια χρηματοπιστωτική κρίση: Συγκεκριμένα, την κατάρρευση της αγοράς χρυσού στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου 1869. Δύο διαβόητοι και αδίστακτοι χρηματιστές της Γουόλ Στριτ, ο Τζέι Γκουλντ και ο Τζιμ Φισκ, συνεργάστηκαν για να αγοράσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρυσό από τη χώρα, ελπίζοντας να ανεβάσουν τις τιμές στα ύψη και να τον πουλήσουν για αστρονομικά κέρδη. Εκείνη την Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, η συνωμοσία κατέρρευσε, προκαλώντας ελεύθερη πτώση στις τιμές της μετοχής και χρεοκοπώντας τους πάντες, από τους βαρόνους της Γουόλ Στριτ μέχρι τους αγρότες.

Η πιο συχνά επαναλαμβανόμενη ιστορία πίσω από την παράδοση της Μαύρης Παρασκευής, που σχετίζεται με τις αγορές μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, τη συνδέει με τους λιανοπωλητές. Σύμφωνα με την ιστορία, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο λειτουργίας με ζημίες («στο κόκκινο»), τα καταστήματα δήθεν έβγαιναν σε κέρδος («στο μαύρο») την ημέρα μετά τις Ευχαριστίες, καθώς οι αγοραστές των διακοπών ξόδευαν τεράστια ποσά σε προϊόντα με εκπτώσεις. Αν και είναι αλήθεια ότι οι εμπορικές εταιρείες παλαιότερα κατέγραφαν τις ζημίες με κόκκινο και τα κέρδη με μαύρο κατά την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων, αυτή η εκδοχή της προέλευσης της Μαύρης Παρασκευής είναι η επίσημα αποδεκτή, αλλά ανακριβής, εκδοχή πίσω από την παράδοση.

Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανιστεί ένας άλλος μύθος που προσθέτει μια ιδιαίτερα σκοτεινή διάσταση στην παράδοση, ισχυριζόμενος ότι, τον 19ο αιώνα, οι ιδιοκτήτες φυτειών στον Νότο μπορούσαν να αγοράσουν σκλάβους με έκπτωση την ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αν και αυτή η εκδοχή των ριζών της Μαύρης Παρασκευής έχει κατανοητά οδηγήσει κάποιους να ζητούν μποϊκοτάζ της εμπορικής αυτής εορτής, δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα.

Η πραγματική ιστορία πίσω από τη Μαύρη Παρασκευή, όμως, δεν είναι τόσο λαμπερή όσο θα ήθελαν να πιστεύουν οι λιανοπωλητές. Στη δεκαετία του 1950, η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το χάος που επικρατούσε την ημέρα μετά τις Ευχαριστίες, όταν πλήθη προαστιακών καταναλωτών και τουριστών κατέκλυζαν την πόλη, ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού αγώνα Στρατού-Ναυτικού που γινόταν το Σάββατο κάθε χρόνο. Όχι μόνο οι αστυνομικοί της Φιλαδέλφειας δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια, αλλά έπρεπε να δουλέψουν για μεγαλύτερες βάρδιες για να αντιμετωπίσουν τα επιπλέον πλήθη και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι κλέφτες καταστημάτων, επίσης, εκμεταλλεύτηκαν το χάος στα καταστήματα και έκλεψαν εμπορεύματα, προσθέτοντας πονοκεφάλους στις Αρχές.