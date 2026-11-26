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Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Στην Κωνσταντινούπολη, γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στο Ταξίμ, παρά την αρχική απαγόρευση των τοπικών αρχών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή του Ταξίμ. Οι διαδηλώτριες αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με το μήνυμα «Εξεγειρόμαστε ενάντια στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους που απειλεί τις ζωές μας».

Περί τις 20:00, ο αστυνομικός αποκλεισμός της πορείας άρθηκε και οι συγκεντρωμένες κινήθηκαν προς την οδό Ιστικλάλ.

Kadınlar, Taksim’e ulaşmalarını engellemek için önlerine kurulan barikatları yıkarak Tünel’e doğru yürüyor. pic.twitter.com/CoE7Qu54Or — Toplumsal Muhalefet (@ToplumsalMht354) November 25, 2026

İstiklal Avenue as of now:



Incredible that the same restrictions that a court labeled UNLAWFUL are being implemented just to prevent women protesting and calling for the elimination of violence against them on 25 November.



Peaceful assembly is a right!#25Nov #25November2026 pic.twitter.com/z2DorxBNUm November 25, 2026

🇹🇷 Turkey

Women break a police barricade in Istanbul.



Authorities banned the 25 November march against violence. Crowds still packed Tünel, pushed the barriers, and forced a path onto the street.



When a protest is banned, does the street stay closed? pic.twitter.com/beEnkReOtf — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) November 25, 2026

Κινητοποιήσεις σε Σμύρνη και Άγκυρα

Στη Σμύρνη, μέλη της πλατφόρμας «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» πραγματοποίησαν πορεία, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων γυναικοκτονιών και πλακάτ με τα μηνύματα «Δεν θα επιτρέψουμε να θιγεί το δικαίωμά μας στη διατροφή», «Για όλες εκείνες των οποίων η ιστορία έμεινε ημιτελής» και «Μην τη συγκαλύπτετε, φέρτε την στο φως».

Στην Άγκυρα, στην πορεία συμμετείχαν η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Τουλάι Χατιμογουλαρί, η εκπρόσωπος του κόμματος, Αϊσεγκιούλ Ντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ασού Καγιά, και η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιοκτσέ Γκιοκτσέν. Οι πολιτικοί βάδισαν πίσω από πανό με το μήνυμα «Οργανώνουμε το θάρρος απέναντι στη βία του ανδροκρατούμενου κράτους, διευρύνουμε τον αγώνα».

Οι διαδηλώτριες φώναζαν συνθήματα όπως «Οι γυναικοκτονίες είναι πολιτικό ζήτημα» και «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα υπακούσουμε».

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 16 ακόμη πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Αττάλεια, η Προύσα, η Σαμψούντα και το Ντιγιαρμπακίρ.

Frankfurt Konstablerwache’de düzenlenen 25 Kasım eyleminde kadınlar, erkek egemen şiddete, kadın cinayetlerine ve savaş politikalarına karşı seslerini yükseltti. Kürt kadın meclislerinin de katıldığı yürüyüşte “Jin, Jiyan, Azadî” sloganı öne çıktı. pic.twitter.com/MvbMkNIFaF — DENİZ BABİR (@Presse_Freie) November 25, 2026

skai.gr