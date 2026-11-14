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Σε περίοδο αυξημένων προσφορών, όπως η Black Friday, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν τις παρορμητικές αγορές, τις παραπλανητικές εκπτώσεις και τις διαδικτυακές παγίδες. Ο ενθουσιασμός για τις χαμηλές τιμές, αλλά και η πίεση που δημιουργούν οι διαφημιστικές καμπάνιες, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αγορές προϊόντων που στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητα.

Απαραίτητη είναι η σωστή προετοιμασία. Οι καταναλωτές καλό είναι να δημιουργούν μια λίστα με τα προϊόντα που πραγματικά χρειάζονται, να συγκρίνουν τιμές και να καθορίζουν εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος υπέρβασης του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν στις παραπλανητικές εκπτώσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να διαπιστώνουν αν η έκπτωση που διαφημίζεται είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της αρχικής τιμής.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις προσφορές που συνοδεύονται από μηνύματα επείγοντος, όπως «απομένουν μόνο 10 λεπτά» ή «τελευταία τεμάχια». Πρόκειται για πρακτικές που συχνά δημιουργούν αίσθημα πίεσης και ωθούν τους καταναλωτές σε βιαστικές αποφάσεις. Είναι προτιμότερο να αφιερώνουν χρόνο στην έρευνα αγοράς και να μην προχωρούν σε μια αγορά μόνο και μόνο επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν μια προσφορά.

Εξίσου σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις ιστοσελίδες στις οποίες πραγματοποιούν αγορές, να αποφεύγουν ύποπτους συνδέσμους (links) και να μην κοινοποιούν σε τρίτους τους μοναδικούς κωδικούς ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Επιπλέον, όταν μια αγορά πραγματοποιείται με δόσεις, είναι απαραίτητο να ελέγχεται το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί και όχι μόνο το ύψος της μηνιαίας δόσης.

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφορά την πολιτική επιστροφών. Ειδικά κατά τις περιόδους μεγάλων προσφορών, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί ή διαφορετικοί όροι για συγκεκριμένα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους επιστροφής και αντικατάστασης, ακόμη και όταν πρόκειται για καταστήματα από τα οποία έχουν αγοράσει ξανά στο παρελθόν.

ertnews.gr