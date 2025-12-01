Η Cyber Monday 2025 κορυφώνεται σήμερα, προσφέροντας μία από τις πιο έντονες ημέρες online αγορών της χρονιάς, με ισχυρές εκπτώσεις σε ηλεκτρονικά, gaming, έξυπνες συσκευές και ψηφιακές υπηρεσίες. Τα e-shops καταγράφουν αυξημένη κίνηση, ενώ πολλές αλυσίδες επεκτείνουν τα Black Friday deals με νέες διαδικτυακές προσφορές.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών εντοπίζονται σε laptops, smartphones, tablets, smartwatches, κονσόλες και gaming αξεσουάρ. Σημαντικές εκπτώσεις προσφέρονται επίσης σε smart TVs, ρομποτικές σκούπες, συστήματα ασφαλείας, καθώς και σε software, online μαθήματα και συνδρομητικές υπηρεσίες. Μεγάλοι διεθνείς λιανοπωλητές, όπως η Amazon, η Walmart και η Target, συνεχίζουν τα εκτεταμένα προωθητικά πακέτα, δίνοντας στους καταναλωτές δεύτερη ευκαιρία για αγορές σε προϊόντα τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης.

Ο θεσμός της Cyber Monday, που πρωτοεμφανίστηκε το 2005 μέσω του Shop.org, λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά της Black Friday, δίνοντας ώθηση στα μικρότερα e-shops και παρατείνοντας τον κύκλο προσφορών για μία ακόμη ημέρα.

Προσοχή στις ψηφιακές παγίδες

Οι καταναλωτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι τα συνηθέστερα προβλήματα αφορούν λανθασμένες τιμές, υψηλά έξοδα αποστολής, περιορισμένη διαθεσιμότητα και ακυρωμένες παραγγελίες. Κρίσιμος παράγοντας θεωρείται ο έλεγχος της πραγματικής προγενέστερης τιμής, καθώς η διαφάνεια στο ιστορικό τιμών καθορίζει την εγκυρότητα της έκπτωσης.

Οδηγός ασφαλών και έξυπνων online αγορών

Οι ειδικοί συστήνουν:

Λίστα αναγκών για αποφυγή παρορμητικών επιλογών.

για αποφυγή παρορμητικών επιλογών. Επιβεβαίωση πραγματικής τιμής μέσω σύγκρισης με ιστορικά δεδομένα.

μέσω σύγκρισης με ιστορικά δεδομένα. Αγορά από αξιόπιστα e-shops , με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ασφαλή σύνδεση (https).

, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ασφαλή σύνδεση (https). Προσεκτική ανάγνωση των πολιτικών αλλαγών και επιστροφών , καθώς δεν ισχύουν πάντα κατά τις περιόδους εκπτώσεων.

, καθώς δεν ισχύουν πάντα κατά τις περιόδους εκπτώσεων. Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποφυγή άγνωστων ιστοσελίδων και καμία κοινοποίηση ευαίσθητων τραπεζικών δεδομένων.

Παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

Οι ενώσεις καταναλωτών τονίζουν ότι οι εκπτώσεις άνω του 70% σπανίως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα στην κυπριακή αγορά. Επιπλέον, τα ψεύτικα e-shops εμφανίζονται συχνότερα σε κατηγορίες υψηλής ζήτησης, όπως παιχνίδια και καλλυντικά, ενώ οι flash προσφορές μπορεί να οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις και περιττές αγορές.

Ο έλεγχος των όρων επιστροφής και η επιβεβαίωση της ασφάλειας του site πριν από την πληρωμή θεωρούνται καθοριστικά για την αποφυγή προβλημάτων.