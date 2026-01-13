Εκπτώσεις μέχρι €3.000 τον χρόνο από τον φόρο εισοδήματος θα μπορούν να επωφελούνται οι φορολογούμενοι στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Πρόκειται για επιπρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις για τόκους στεγαστικών δανείων, για ενοίκια, για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας, αλλά και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, τις οποίες θα δικαιούται κάθε φορολογούμενος, νοουμένου ότι πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €100.000 για οικογένειες χωρίς τέκνα ή με ένα ή δύο τέκνα, όσοι έχουν ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €150.000 για οικογένειες με τρία ή τέσσερα τέκνα και μέχρι €200.000 για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα τέκνα. Τη φορολογική έκπτωση μπορούν να επωφεληθούν κάθε σύζυγος ή συμβίος/συμβία, με ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης με κοινό τέκνο, καθώς και το μονήρες πρόσωπο.

Η έκπτωση των €2.000 αφορά τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου για την αγορά ή την ανέγερση κύριας κατοικίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον επεξηγηματικό οδηγό του Τμήματος Φορολογίας, εξυπηρετούμενο δάνειο περιλαμβάνει και δάνειο που έτυχε αναδιάρθρωσης, νοουμένου ότι οι δόσεις πληρώνονται ανελλιπώς μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση που το στεγαστικό δάνειο έτυχε αναδιάρθρωσης, θεωρείται εξυπηρετούμενο, νοουμένου ότι οι δόσεις πληρώνονται ανελλιπώς. Η έκπτωση αφορά επίσης ενοίκιο που καταβάλλεται για τη χρήση κύριας κατοικίας στην Κύπρο. Πάντως, εάν το ποσό των τόκων ή του πληρωτέου ενοικίου είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο των €2.000, παραχωρείται το πραγματικό ποσό του τόκου ή του ενοικίου που καταβλήθηκε.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την παροχή της φορολογικής έκπτωσης είναι οι εξής:

Για την έκπτωση τόκων, η κατοικία πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία τουλάχιστον ενός από τους δύο συζύγους ή συμβίους ή του μονήρους προσώπου.

Για την έκπτωση τόκων, το εξυπηρετούμενο δάνειο πρέπει να είναι στο όνομα τουλάχιστον ενός από τους δύο συζύγους ή συμβίους ή του μονήρους προσώπου.

Το ποσό της έκπτωσης που παρέχεται και στους δύο συζύγους ή συμβίους ή στο μονήρες πρόσωπο δεν ξεπερνά την πραγματική δαπάνη για την πληρωμή των τόκων ή του ενοικίου.

Τυχόν κρατικές χορηγίες ή επιδόματα για τόκους στεγαστικού δανείου ή ενοικίου μειώνουν το ποσό της δαπάνης για την οποία χορηγείται έκπτωση.

Το ενοίκιο πρέπει να καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του υποστατικού με τραπεζικό έμβασμα, κάρτα ή αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Οι πράσινες εκπτώσεις

Η προσωπική έκπτωση για κεφαλαιουχικές δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κύριας κατοικίας και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος φτάνει τα €1.000 για κάθε φορολογούμενο. Ουσιαστικά, χορηγείται έκπτωση για το πραγματικό ποσό της δαπάνης ανά σύζυγο ή συμβίο/συμβία ή μονήρες πρόσωπο. Και αυτές οι εκπτώσεις βασίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η έκπτωση αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κύριας κατοικίας στην Κύπρο, τεχνικά συστήματα ενεργειακής απόδοσης, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία, καθώς και ηλεκτρικά οχήματα που εγγράφονται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Στην περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από την έκπτωση των €2.000 που παρέχεται και στους δύο συζύγους/συμβίους ή μεγαλύτερη από €1.000 που παρέχεται στο μονήρες πρόσωπο κατά το έτος διενέργειας της δαπάνης, το υπόλοιπο της δαπάνης μπορεί να μεταφερθεί και να χορηγηθεί μέχρι €1.000 ανά σύζυγο/σύμβιο ή μονήρες πρόσωπο για τα επόμενα τέσσερα έτη, τηρουμένων των εισοδηματικών κριτηρίων σε κάθε φορολογικό έτος.

Επισημαίνεται ότι, εάν κατά το έτος διενέργειας της δαπάνης δεν μπορεί να χορηγηθεί η έκπτωση επειδή δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, η εν λόγω έκπτωση δεν μπορεί να μεταφερθεί και να χορηγηθεί σε επόμενα έτη.

Οι προϋποθέσεις για απαλλαγές για ενεργειακή αναβάθμιση

Οι περαιτέρω προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της έκπτωσης για τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης είναι οι εξής:

Οποιαδήποτε κρατική χορηγία ή επιδότηση από δημόσιο ταμείο (π.χ. το σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για Όλους») μειώνει το ποσό της δαπάνης για την οποία χορηγείται έκπτωση.

Η κύρια κατοικία για την οποία γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία τουλάχιστον ενός εκ των δύο συζύγων/συμβίων ή του μονήρους προσώπου.

Το ποσό της έκπτωσης που παρέχεται και στους δύο συζύγους ή συμβίους ή στο μονήρες πρόσωπο δεν ξεπερνά τη συνολική πραγματική δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας ή την αγορά ηλεκτρικού οχήματος.