Τέλος τα μετρητά από τον Ιούλιο για την πληρωμή ενοικίων για ακίνητα στην Κύπρου. Μετά την εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου της φορολογικής μεταρρύθμισης, η είσπραξη των ενοικίων θα γίνεται από τον Ιούλιο μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Ο κυριότερος λόγος για τις ηλεκτρονικές πληρωμές των ενοικίων είναι η προσπάθεια αποτροπής της διακίνησης μαύρου χρήματος, δηλαδή τα έσοδα που δεν δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων.

Εκτός αμυντικής εισφοράς τα ενοίκια

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, από την 1η του χρόνου καταργήθηκε και η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια. Ωστόσο, το εισόδημα από ενοίκια συνεχίζει να φορολογείται με φόρο εισοδήματος και με εισφορά ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν για το εισόδημα από ενοίκια με την υποβολή προσωρινής φορολογίας φόρου εισοδήματος, σε δύο δόσεις, δηλαδή την 31η Ιουλίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε φορολογικού έτος.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν αυτοφορολογία για εισφορά ΓεΣΥ, στην περίπτωση που δεν τους έχει παρακρατηθεί από ενοικιαστή νομικό πρόσωπο, σε δύο δόσεις, δηλαδή στις 31/7 και 31/12 του κάθε φορολογικού έτος. Στο μεταξύ στην περίπτωση που ο ενοικιαστής του ακινήτου είναι εταιρεία τότε θα συνεχίσει να παρακρατεί την εισφορά ΓεΣΥ κατά την πληρωμή των ενοικίων. Ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση παρακράτησης εισφοράς ΓεΣΥ κατά την καταβολή ενοικίων.

Οι εκπτώσεις στις ασφάλειες

Η φορολογική μεταρρύθμιση εισάγει έκπτωση για τους ιδιοκτήτες οποιασδήποτε κατοικίας στην Κύπρο (π.χ. κύριας, εξοχικής ή που ενοικιάζεται σε τρίτο πρόσωπο) που φροντίζουν για την ασφάλιση της περιουσίας τους, χωρίς να τίθενται στον νόμο εισοδηματικά κριτήρια.

Η έκπτωση αφορά δαπάνη για ασφάλιστρο που πληρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 για την ασφάλιση της κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών (όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κ.λπ.), μέχρι του συνολικού ποσού των €500 για όλες τις κατοικίες, για κάθε φορολογικό έτος.

Η έκπτωση παρέχεται ανεξαρτήτως εάν η ασφάλεια κατοικίας περιλαμβάνει και άλλη ασφαλιστική κάλυψη πέραν από αυτή των φυσικών καταστροφών, π.χ. κάλυψη έναντι κλοπής.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση για την ασφάλεια κατοικίας μειώνει το καθαρό εισόδημα επί του οποίο υπολογίζεται ο περιορισμός του 1/5 για σκοπούς των εκπτώσεων για ασφάλιστρα και εισφορές σε ταμεία και σχέδια.

Ασφάλιστρα ζωής

Πέραν από την έκπτωση για ασφάλιστρα σε ασφάλεια ζωής, παρέχεται έκπτωση και για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από την 1η του χρόνου για ασφαλιστήριο συμβόλαιο για μόνιμη ή και πρόσκαιρη, ολική ή και μερική ανικανότητα. Η έκπτωση για τέτοιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως και για την ασφάλεια ζωής, περιορίζεται μέχρι το 7% του ποσού που είναι πληρωτέο από την ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη ανικανότητας.

Στην περίπτωση που το ίδιο ασφαλιστήριο ζωής καλύπτει και ανικανότητα, ο περιορισμός του 7% εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό κάλυψης για ζωή και ανικανότητα.

Η συγκεκριμένη έκπτωση συνυπολογίζεται στις εκπτώσεις για ασφάλιστρα και εισφορές σε ταμεία και σχέδια, οι οποίες περιορίζονται στο όριο του 1/5 του καθαρού εισοδήματος.

Την ίδια ώρα εισάγεται και πρόνοια για φορολόγηση της μερικής εξαγοράς ασφαλίστρου συμβολαίου ως εξής:

– Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί 4 έτη από την ημερομηνία του ασφαλιστήριου συμβολαίου και γίνεται μερική εξαγορά, τότε 50% του ποσού της μερικής εξαγοράς προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα του έτους κατά το οποίο έγινε η μερική εξαγορά και φορολογείται.

– Εάν έχουν συμπληρωθεί 4 έτη από την ημερομηνία του ασφαλιστήριου συμβολαίου και μεταγενέστερα γίνεται μερική εξαγορά, τότε προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογείται το 50% του ποσού της εξαγοράς που υπερβαίνει την αξία της μεικτής εξαγοράς3 κατά την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους που προηγείται του έτους της μερικής εξαγοράς. Το ποσό της μεικτής εξαγοράς μειώνεται με το ποσό που οι μερικές εξαγορές των τριών προηγούμενων ετών υπερβαίνουν τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν κατά τα τρία αυτά έτη.

Πότε θα φορολογείται η εξαργύρωση

Η μεταρρύθμιση δεν αλλάζει ο,τιδήποτε σε σχέση με τη φορολόγηση της εξαργύρωσης ασφαλίστρου ζωής. Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να φορολογείται σε περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστηρίου ζωής εντός τριών ετών από την ημερομηνία του συμβολαίου, προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογείται το 30% των ασφαλίστρων για τα οποία παραχωρήθηκε έκπτωση.

Επίσης, θα φορολογείται σε περίπτωση εξαργύρωσης ασφαλιστηρίου ζωής που γίνει εντός του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου έτους από την ημερομηνία του συμβολαίου, το 20% των ασφαλίστρων για τα οποία παραχωρήθηκε έκπτωση.