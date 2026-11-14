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Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται 42χρονη οδηγός που εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητό της σε οδική σύγκρουση το απόγευμα της Παρασκευής στην επαρχία Πάφου. Ο προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης έδειξε 136 μg% με όριο 22 μg%, σύμφωνα με την Αστυνομία. Σε ξεχωριστή υπόθεση στη Λευκωσία, συνελήφθη 45χρονος οδηγός με τελική ένδειξη 110 μg% με όριο 9 μg%.

Η σύγκρουση στην Πάφο σημειώθηκε γύρω στις 6.30 μ.μ. όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η 42χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πάσσαλο φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συνέχεια σε φώτα τροχαίας και κατόπιν σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος. Η 42χρονη εκτινάχθηκε από το όχημά της, το οποίο ανατράπηκε σε μικρή απόσταση.

Η 42χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης στον 24χρονο έδωσε μηδενική ένδειξη.

Στη Λευκωσία, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν τον 45χρονο γύρω στη 1.30 π.μ. του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημά του ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο και δεν διέθετε πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια κυκλοφορίας. Ο οδηγός συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης μετά τον τελικό έλεγχο.

Οι δύο υποθέσεις διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου και Λευκωσίας, αντίστοιχα.